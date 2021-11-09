Квадрокоптер уже дарили. Беспроигрышные варианты для подарка техногику

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Вашего друга можно удивить супертехнологичной линейкой бытовых приборов от Polaris IQ Home. Пользователь сократит время на бытовые задачи и сможет вдоволь наиграться с новыми гаджетами.

Прокаченный гик оценит в бытовых приборах молниеносную скорость исполнения команд, бесперебойное программное обеспечение с оперативной технической поддержкой на русском языке и управление, как игрушкой. Все продукты IQ Home управляются со специального приложения на смартфоне и при помощи Алисы.

Как вам робот, которому можно дать имя? И лежа на диване попросить убрать просыпавшийся на пол попкорн, при этом управлять им, как машинкой на дистанционном пульте? Впечатлены? Тогда расскажем подробнее!

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Вместо квадрокоптера

Робот-пылесос Polaris PVCR 3200 IQ Home Aqua станет удачным подарком для тех, кто любит радиоуправление. Наравне с квадрокоптером робот может управляться со смартфона, как игрушка. На экране смартфона есть дисплей, в котором предусмотрено управление, аналогичное джойстику. Вы можете отправлять робота в любую точку квартиры, нажимая кнопки «вправо», «влево», «вверх» или «вниз». Если вы увидели, что ваша собака просыпала корм, то робот сможет убрать только эту грязную зону.

Высокая скорость

Робот мгновенно откликается на команды со смартфона и выполняет их с высокой точностью, без замедления и ошибок. Можно устроить гонку с роботом по аналогии с машиной на управлении, а заодно пропылесосить поверхности.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Управление через умный дом

Роботом можно эффективно управлять через голосовых помощников. Гика приятно удивит команда: «Алиса, начни уборку!». При этом упоминать слово «робот» или указывать его модель нет необходимости. Общаться с техникой, как с человеком, — всегда важно для ценителей современных технологий.

Можно присвоить имя и изображение

Робота можно персонализировать: придумать ему имя и назначить в приложении иконку. Попросите Алису, чтобы «Марсик» начал убираться, и наблюдайте за его действиями на карте смартфона. Назначьте ему одну из пяти иконок, среди которых котик, робот или смайлик.

Таким образом, в доме вместо робота-пылесоса, появится домашний питомец, который способен молниеносно откликаться на свое имя по первой команде хозяина, при этом конкурировать по интерфейсу с другими игрушками, а еще и убирать дом.

Работа без сбоев

Увлеченный техникой человек всегда обратит внимание, насколько продумано приложение и как удобно с ним работать. Приложение IQ Home разработано специально для умной техники Polaris. Оно работает на серверах, расположенных в России и Европе, и имеет оперативную русскоязычную поддержку в чате.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Семья IQ Home

Вы можете не ограничиваться роботом и собрать целую коллекцию умной техники у себя дома. Приборы будут управляться с одного приложения через смартфон или с помощью Алисы. Например, чайник Polaris PWK 1725, который можно включить из соседней комнаты, не отрываясь от компьютерной игры. Или увлажнитель воздуха Polaris PUH 9105, в котором можно настроить расписание работы. При этом в приложении или через Алису всегда можно проверить, что делает в данный момент прибор, какая температура в чайнике и какая влажность дома. Ко всему прочему, линейка IQ Home имеет футуристичный дизайн, соответствующий высокой технологичности приборов.