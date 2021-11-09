Начальство Храмцовой обратилось в Верховный суд РФ, чтобы уволить прапорщика по статье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скандально известная Краса Росгвардии Анна Храмцова покидает ряды войск. В конце октября прапорщик полиции написала рапорт, но увольнять ее пока не спешат. Как выяснилось, документ будет рассматриваться около месяца. Проблемы на службе у Храмцовой начались еще год назад, когда фитоняшка выложила на две минуты в Instagram видео санитарной обработки кабинета с закрытого объекта.

Начальство не стало терпеть выходку, несмотря на звание главной красавицы ведомства и попыталось уволить Анну через суд. Первая инстанция оставила Храмцову без работы и компенсации, но областной и кассационные суды встали на сторону прапорщика. Храмцову должны восстановить в звании и выплатить сумму заработка за время безработицы.

Но денег Анна так и не увидела, так как Росгвардия решила идти до конца и подала жалобу в Верховный суд РФ.

- В последний раз я была на службе в июле. Мне выдали старую форму, в которой уже невозможно работать. Рапорт написала в 20-х числах октября, но там рассмотрение до четырех недель. Будет военно-врачебная комиссия, - пояснила «КП»-Екатеринбург Анна Храмцова.

В ближайших планах у Красы стать дипломированным фитнес-тренером. Из-за проблем на службе она временно приостановила участие в конкурсах фитнес-бикини. В управлении Росгвардии по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

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