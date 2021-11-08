Девушка утверждает, что над ней надругался мужчина, который затащил ее в гостиницу. Фото: соцсети / скриншот видео

Друг екатеринбургской студентки Алины Гаршиной, заявившей об изнасиловании, записал обращение в ее Instagram. По словам Дмитрия Еско, девушка находится в больнице.

- Алина просит вам всем передать - она находится в больнице под капельницами и просто не в состоянии с кем-то общаться. Понимаю, что здесь сторонники разных версий, каждый видит для себя свою правду. Надеюсь, время покажет и мы узнаем, как все было истинно. А сейчас, конечно же, желаем здоровья, - рассказал Дмитрий Еско.

Ранее студентка РГППУ рассказывала через блоги в Instagram и Twitter о нападении мужчины, который напал на нее в парке Павлика Морозова. А затем силой затащил в гостиницу на другом конце города. Девушка объявила сбор средств для оплаты адвоката. Но отношение к Гаршиной изменилось на 180 градусов, когда общественность узнала о ее работе вебкам-моделью. А после увидела записи с камер из отеля «Ямал».

На записи видно, как Алина и ее спутник заселяются, а потом уходят в магазин за мороженным и шоколадом. После этого пара уединяется в номере. Следственный комитет проводит проверку, решения о возбуждении уголовного дела или отказа в этом пока не поступало.

В случае опровержения изложенных фактов девушке может грозить срок за ложный донос.

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