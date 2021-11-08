На Урале следователи проверят многодетного отца-одиночку, которого Барановская уличила в наркомании

Поводом для доследственной проверки стал выпуск передачи «Мужское и женское» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле специалисты следственного комитета проверят семью Максимовых, в которой отец-одиночка воспитывает троих несовершеннолетних детей, а в это время сестра его покойной супруги подозревает его в наркомании и причастности к смерти ее родственницы. Поводом для доследственной проверки стал выпуск передачи «Мужское и женское» на Первом канале.

- В ходе программы прозвучали доводы близких родственников умершей о том, что к смерти женщины якобы причастен её муж, а также о том, что трое несовершеннолетних детей не должны проживать с этим мужчиной, поскольку он имеет склонность к потреблению наркотических средств, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Покойная мама троих детей. Фото: скриншот передачи

Тетя племянников Максимовых требует, чтобы их отца лишили родительских прав, а, чтобы мальчики не попали в детский дом, она готова оформить над ними опеку, так как имеет подходящие для этого жилищные условия.

Пришедший на программу отец мальчиков по имени Сергей заявил, что женщина обвинила его несправедливо, запрещенных веществ он не употребляет, и со своей женой они жили как благополучная семья

Многодетного отца обвиняют в наркомании. Фото: скриншот передачи

- Нет, наркотики я не употребляю. Было давно, пару раз, лет 20 назад, но больше не употребляю, - заявил на передаче сам Сергей.

При этом экспресс-тест на наркотики, сданный во время съемок программы дал положительный результат, а Сергей считает это ошибкой. В целях дачи ситуации объективной правовой оценки, тщательной проверки всех прозвучавших в телевизионной передаче доводов, а также для обеспечения недопустимости возможного нарушения прав несовершеннолетних из данной семьи, организовано проведение доследственной проверки. По ее итогам будет принято процессуальное решение.