Строительные работы будут проходить в пять этапов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как в Екатеринбурге закончилась масштабная реконструкция Макаровского моста, началась другая крупная стройка. На этот раз переделывают развязку у «Калины». Спецтехника уже несколько дней как прибыла на место будущей мегастройки, а вдоль дороги появились желтые предупреждающие таблички «Ведется строительство транспортной развязки. Приносим извинения за временные неудобства». «Комсомолка» выяснила, чего ждать от этой реконструкции Екатеринбургу в ближайшие несколько лет.

Разговоры о реконструкции развязки у «Калины» идут уже десять лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК БУДУТ СТРОИТЬ РАЗВЯЗКУ

По масштабам проект реконструкции развязки, пожалуй, не уступает проекту Макаровского моста. Работы будут идти до 2024 года. Их разделят на пять этапов. Первый, который сейчас и стартовал, продлится до конца 2023 года. В его рамках будет построена эстакада правого проезда для машин. По ней автомобилисты смогут проехать с Базового переулка на дублер Сибирского тракта.

- Она пройдет между существующим путепроводом на улице Комсомольской со стороны Базового и общежитием Лесотехнического университета до пересечения в разных уровнях с улицей Хрустальной, - рассказывают в администрации Екатеринбурга. – Дорога здесь будет двухполосной.

Так будет выглядеть новая развязка после реконструкции. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Пока до серьезных строительных работ дело не дошло. Рабочие еще только выносят коммунальные сети с территории стройплощадки, убирают деревья и кустарники с помощью спецтехники.

- Сейчас выполняются работы по устройству свай под конструкции будущих путепроводов, снос зеленых насаждений, устройство временных проездов, согласование документации с сетевыми организациями, - прокомментировали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Во время второго этапа строители возведут путепровод через железнодорожную линию Шарташ – Егоршино. Его тоже планируют завершить к концу 2023 года.

Финалом оставшихся трех этапов в проекте обозначен конец 2024 года. Во время третьего этапа рабочие реконструируют существующий путепровод через железнодорожную линию Шарташ – Егоршино. На четвертом этапе они сделают эстакаду левого проезда в две полосы через железную дорогу на улице Комсомольской. А завершающий пятый этап включает в себя демонтаж старого путепровода на улице Комсомольской, который находится в предаварийном состоянии. Вместо него построят новый.

Пока рабочие убирают лишние деревья и готовятся выносить коммунальные сети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЕРЕКРОЮТ ЛИ ДВИЖЕНИЕ

С 4 ноября этого года и до 4 ноября 2024 года изменилось движение по проезду от Сибирского тракта до улицы Куйбышева.

- Это связано с начальным этапом возведения путепровода на пересечении скоростного кольца на переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом, - рассказывают в администрации Екатеринбурга. - Для удобства автомобилистов специалисты обустроят участок для объезда.

Других перекрытий в обозримом будущем не планируется. Чтобы не закрывать участок, строители собираются обратиться к опыту реконструкции Макаровского моста, когда сначала его расширили с одной стороны, чтобы по новой половине могли ездить автомобили, а затем уже закрыли движение по старой половине, чтобы реконструировать и ее.

- С двух сторон от действующего путепровода через железнодорожную линию Шарташ – Егоршино будут возведены две новые эстакады, - объясняют в мэрии. - После того, как они примут на себя транспортные потоки, существующий мост будет демонтирован, а на его месте возведут новый современный объект, который будет обеспечивать транзит основного транспортного потока, идущего с улицы Восточной и с Сибирского тракта.

Когда же основной мост сам заработает, то боковые эстакады станут использоваться для выезда на съезды к прилегающей улично-дорожной сети.

- В комплексе эти мероприятия обеспечат более высокую интенсивность движения, что в разы повысит пропускную способность данного транспортного узла, - добавляют в городской администрации.

Изначально работы должны были начаться год назад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАЧЕМ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ РАЗВЯЗКУ

Проект реконструкции развязки у «Калины» в мэрии города называют «грандиозным». Он должен решить сразу несколько проблем, образовавшихся на этом дорожном участке. Например, исчезнут ежедневные пробки, от которых особенно сильно страдают жители соседнего микрорайона Синие Камни. После реконструкции появится свободный проезд для транспорта, который свяжет микрорайоны Синие Камни, ЖБИ и Втузгородок. Также реконструкция позволит разгрузить второй выезд из микрорайона ЖБИ.

Разговоры о том, что развязку надо реконструировать, начались еще десять лет назад. Уже в 2011-м году путепровод был сильно изношен. Тогда по нему даже запретили движение грузового транспорта – боялись обрушения. Предлагались разные варианты новой развязки.

Например, над мостом через железную дорогу хотели построить еще один, такой же по размерам, чтобы можно было по нему доехать от переулка Базового до дублера Сибирского тракта, минуя Т-образный перекресток с улицей Комсомольской. Но тот проект вызвал резкое недовольство жителей Синих Камней, ведь высота некоторых частей развязки достигала 20 метров – машины проезжали бы мимо окон жилых домов. Воплотить проект в жизнь тогда не удалось из-за нехватки средств. Новый проект развязки представили горожанам в феврале 2020 года.

Работы будут проводиться без перекрытия движения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Строительство объекта не повлечет ухудшение экологической ситуации – такое заключение ранее дали сотрудники научного института «Уралгипротранс», - сообщали в мэрии. – Для удобства екатеринбуржцев проектировщики предусмотрели установку шумозащитных экранов вдоль проезжей части.

Но тогда планировалось, что строить развязку начнут уже во втором полугодии 2020 года. Но затем стройку перенесли на 2021 год.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 6,36 миллиарда рублей в такую сумму может обойтись городскому, областному и федеральному бюджетам строительство развязки;

- 9,85 км – общая протяженность новых дорог на будущей развязке;

- 2,5 км – длина будущих эстакад и путепроводов;

- 75 км/ч – скорость, с которой можно будет проехать по путепроводу

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