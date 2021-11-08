Утром 8 ноября уральцы обнаружили, что срок действия сертификатов сократился до шести месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Свердловской области принял решение вернуть прежний срок действия сертификатов о вакцинации. Утром 8 ноября уральцы обнаружили, что сертификаты действуют всего шесть месяцев. Позже в федеральном оперштабе заявили о массовом сбое.

- Оперативный штаб Свердловской области принял решение сейчас, до завершения на федеральном уровне урегулирования всех процессов, связанных с работой Госуслуг и QR-кодов, действовать в регионе по ранее действовавшим правилам. Собственникам и администрациям объектов COVID-19-free рекомендуется допускать людей исходя из того, что срок действия сертификата составляет 1 год, - говорится в заявлении оперштаба.

Напомним, что зоны COVID-free действуют на Среднем Урале с конца октября. С 8 ноября на дистанционное обучение отправлены ученики 5-11 классов. Позже о переводе на дистант объявили в УрФУ.

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