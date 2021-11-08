В травмпункте женщины сказали, что поскользнулись. Фото: Яндекс.Панорамы

В Екатеринбурге 27-летний сержант полиции сбил двух женщин на своей Toyota Mark II. Авария произошла днем 5 ноября на Уралмаше, когда парень проезжал перекресток Восстания – Стахановская. По словам водителя, он начал движение на зеленый сигнал светофора. Но не заметил вышедших из-за грузовика женщин.

- Сержант сбил 69-летнюю пенсионерку и 50-летнюю учительницу школы-интерната. Полицейский сразу остановился и лично довез пострадавших в травмпункт больницы № 14, - рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник.

На следующий день полицейский сообщил своему начальству о ДТП, а также обратился в Госавтоинспекцию. В ходе проверки выяснилось, что женщины не стали называть истинную причину травм. Сказали, что поскользнулись.

- Женщина 1971 г.р получила ушибы мягких тканей головы, правого бедра и правой голени. У второй – ушибы правой и левой голени, - пояснили «Комсомолке» отделении пропаганды городского управления ГИБДД.

Руководство УМВД проводит служебную проверку. Напомним, что в Нижнем Тагиле в аварии погибла 17-летняя студентка и ее 21-летний друг.