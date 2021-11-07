Полицейский наотрез отказался от медицинского освидетельствования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в ночь на 5 ноября в ходе плановых проверок в период выходных и праздничных дней автоинспекторы остановили очередную машину с пьяным водителем на улице Кольцово. За рулем автомобиля находился подполковник полиции отдела №16.

Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- 5 ноября 2021 года приблизительно в 02:00 наряд ГИБДД выявил представителя службы участковых уполномоченных ОП №16 ОВД Нижнего Тагила с признаками опьянения при управлении личным транспортным средством, двигавшегося по улице Кольцова в своем городе. Должностное лицо находилось без форменного обмундирования на выходном дне, - поясняет Валерий Горелых.

По его словам сотрудник полиции наотрез отказался от медицинского освидетельствования. За это полицейский в кратчайший срок будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен в предусмотренной законодательством ответственности.

Напоминаем, что этой же ночью сотрудниками ГИБДД был задержан экс-кандидата в Госдуму Антон Мятович. 21-летный депутат Молодежного парламента вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения. Теперь молодому человеку грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

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