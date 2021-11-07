После поражения от «Ювентуса» в Турине чемпион страны не смог обыграть аутсайдера чемпионата Фото: Алексей БУЛАТОВ

Матч «Урала» и «Зенита» в Екатеринбурге по праву носил статус встречи игры лучшей и худшей команд чемпионата. Пока одна рвутся к четвёртому чемпионству подряд, другие думают как бы не покинуть высший футбольный дивизион страны.

Безусловно, это один из самых худших матчей «Зенита» в РПЛ при Сергее Семаке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже утихли эмоции после бесславного поражения питерцев в Турине (2:4), поэтому все мысли были лишь о том, как взять три очка на поле главного аутсайдера сезона. К всеобщему удивлению гости начали матч со связкой Дзюбы и Азмуна впереди, Малком остался на скамейке.

Вопреки ожиданиям, «Зенит» вышел расслабленным, словно победа уже в кармане. А «Урал» с уже стандартной схемой из пяти защитников спокойно сдерживал атаки самого богатого клуба России.

Клаудиньо подвёл свою команду и был удалён в самом начале второго тайма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в первом тайме гости могли остаться в меньшинстве, но арбитр Игорь Панин не стал показывать вторую жёлтую карточку Ярославу Ракицкому.

В перерыве Семак заменил защитника на Малкома, а Дзюбу сменил Ерохин. Но Беда пришла, откуда не ждали. На 50-й минуте прямую красную получил Клаудиньо. Бразилец прямой ногой влетел в Арсена Адамова и мгновенно был изгнан с поля.

Действующий чемпион остался без главного созидателя атак, и остаток игры провёл на своей половине поля. А редкие забросы на Азмуна ни к чему не приводили, «Урал» от схемы с тремя центральными не отказался даже в большинстве.

Ворота гостей защищал Михаил Кержаков, который начинал сезон в роли второго вратаря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под конец второго тайма хозяева организовали финальный штурм, но опасности у ворот Кержакова было минимум. «Зенит» впервые в этом сезоне не пропустил, а для «Урала» это третья ничья с петербуржцами за восемь лет в РПЛ.

Теперь на счёту «шмелей» 11 очков. Екатеринбуржцы по-прежнему на последнем месте, но вырваться из зоны вылета может помочь одна победа.

Сергей СЕМАК, главный тренер ФК «Зенит»

- Сегодня игра абсолютно не получилась. И в первом тайме очень мало было активностей. Контроль мяча, который был, не реализовывался в острые моменты. Нужно было добавлять усилия в движении, прежде всего, в работе с мячом, быстроте во всех компонентах. В перерыве поменяли технику, но, к сожалению, удаление спутало нам все карты. Конечно, сложнее было в тайме играть в меньшинстве. Что касается атаки, были какие-то подходы, но в любом случае, я думаю, что на победу мы все равно не наиграли. Будем разбирать игру. Такое качество игры не допустимо.

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер ФК «Урал»

- Все мы понимаем, что игра была тяжелая. Немножко нам ее облегчило удаление, конечно, больше возможностей атаковать у нас появилось. То есть мы должны были контролировать мяч, менять направление атаки где-то через середин, через фланги икать обострение. Наша команда умеет это делать. Но и все равно нельзя было забывать о том, что «Зенит» - это команда, которая обладает высококлассными футболистами. В целом мы довольны результатом качеством игры.

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