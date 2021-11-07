В Асбесте арестовали мужчину, открывшего стрельбу по машине врача ковидария

Подозреваемого арестовали до 2 января 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте арестовали мужчину, который подозревается в обстреле здания городской больницы и машины одного из врачей. ЧП случилось в ночь с 2 на 3 ноября. Изначально в отделениях полиции появились ориентировки на 43-летнего местного жителя, у которого недавно умерла от коронавируса жена. Но оказалось, что к этому причастен совершенно другой человек - 39-летний житель города, который вскоре написал явку с повинной.

- Следователем СК России проведен допрос гражданина, после чего осуществлена проверка его показаний на месте происшествия, - сообщали в СУ СКР по Свердловской области.

Сегодня, 7 ноября, суд постановил арестовать жителя Асбеста.

Фото: предоставил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области

- Суд удовлетворил ходатайство следователя СКР по городу Асбест об избрании в отношении подозреваемого в совершении хулиганства у больницы меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый заключен под стражу до 2 января 2022 года. Расследование дела по ч.2 ст.213 УК РФ продолжается, - сообщают в СКР по Свердловской области.

Ранее следователи-криминалисты вместе с сотрудниками Росгварии провели обыск в доме у мужчины. Мотив преступления сейчас устанавливается. Изначально уголовный делом о «хулиганстве, совершенном с применением оружия» занимались сотрудники полиции. Но затем его передали для расследования в Следственный комитет.

В полиции отмечают, что когда они вышли на подозреваемого, тот сразу сознался в преступлении и написал явку с повинной. Ранее он уже был судим. При задержании мужчина вел себя спокойно и уверенно.

- Оперуполномоченные совместно с коллегами из Следственного комитета России по месту его жительства изъяли ряд вещдоков, в том числе оружие, - рассказал Валерий Горелых.

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