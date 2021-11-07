Жительница города обратилась в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ТЦ «Кит» охранник напал на посетительницу из-за справки о вакцинации. Когда девушка предоставила на входе справки, которые ей дали после введения вакцины, охранники обвинили ее в подделке документов. Об этом сегодня рассказали в telegram-канале «Екатское чтиво».

- Девушка не вытерпела и дала ему файликом с бумагами по лицу. Он выволок женщину из входной группы и упер лицом в столб на улице, - говорится в посте.

После того, как прохожие обратили внимание на охранника, он отошел, но как только женщина развернулась, мужчина перекинул ее и прижал коленом к земле.

В итоге екатеринбурженка получила сотрясение мозга, синяк на колене. Женщина написала заявление в полицию на сотрудника ТЦ «Кит». При этом охранник ТЦ тоже написал заявление на женщину из-за того, что она ударила его файлом по лицу.

В полиции эту ситуации прокомментировать отказались.

- Мы воздерживаемся от комментариев, - сообщили в пресс-службе ГУМВД по Екатеринбургу.

Напоминаем, что ранее в Екатеринбурге кассир «Мегамарта» на улице Луначарского, 205ударила покупательницу без QR-кода кулаком в лицо. Сотруднице торговой точки не понравилось, что покупательница снимает ее на телефон.

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