В ангаре разорвался газовый баллон, загорелись покрышки: в МЧС рассказали о ЧП в промзоне Краснолесья

Ангар, в котором произошел взрыв, частично разрушило. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В половине второго часа дня жители Екатеринбурга услышали грохот. Он доносился из района Краснолесья. В МЧС уточнили, что его источником было здание по адресу ул. Академика Вонсовского, 1а. Это район промзон.

- По прибытию пожарных подразделений было установлено, что в ангаре на территории промышленной площадки произошел хлопок газового баллона, - прокомментировали в ГУ МЧС по Свердловской области.

ЧП случилось на улице Академика Вонсовского. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

После этого начался пожар - густой черный дым стал подниматься от промышленной зоны. Его было видно даже из центра Екатеринбурга.

- В результате хлопка произошло возгорание резиновых покрышек, площадь пожара составляет 100 квадратных метров, - уточняют в МЧС. - Пострадавших нет. На месте работают 18 человек личного состава, шесть единиц пожарно-спасательной техники.

Пострадавших в результате пожара нет. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Как рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ситуаций, ЧП случилось из-за избыточного давления в подключенном к газовому баллону оборудовании.

- По предварительной информации, при взрыве вздулась обшивка стен ангара и рухнула часть крыши. Потом начался пожар внутри ангара и снаружи, - сообщает источник.

На промзоне загорелись покрышки. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

При этом в ангаре находились трое рабочих. Они успели выбежать до взрыва и не пострадали. Пламя распространилось на площадь в 100 квадратных метров.

Здание ангара при взрыве было разрушено. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В 14.12 пожарные локализовали огонь. В 14:49 открытое горение было ликвидировано.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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