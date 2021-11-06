В ангаре разорвался газовый баллон, загорелись покрышки: в МЧС рассказали о ЧП в промзоне Краснолесья

Ангар, в котором произошел взрыв, частично разрушило. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В половине второго часа дня жители Екатеринбурга услышали грохот. Он доносился из района Краснолесья. В МЧС уточнили, что его источником было здание по адресу ул. Академика Вонсовского, 1а. Это район промзон.
- По прибытию пожарных подразделений было установлено, что в ангаре на территории промышленной площадки произошел хлопок газового баллона, - прокомментировали в ГУ МЧС по Свердловской области.
ЧП случилось на улице Академика Вонсовского. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
После этого начался пожар - густой черный дым стал подниматься от промышленной зоны. Его было видно даже из центра Екатеринбурга.
- В результате хлопка произошло возгорание резиновых покрышек, площадь пожара составляет 100 квадратных метров, - уточняют в МЧС. - Пострадавших нет. На месте работают 18 человек личного состава, шесть единиц пожарно-спасательной техники.
Пострадавших в результате пожара нет. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Как рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ситуаций, ЧП случилось из-за избыточного давления в подключенном к газовому баллону оборудовании.
- По предварительной информации, при взрыве вздулась обшивка стен ангара и рухнула часть крыши. Потом начался пожар внутри ангара и снаружи, - сообщает источник.
На промзоне загорелись покрышки. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
При этом в ангаре находились трое рабочих. Они успели выбежать до взрыва и не пострадали. Пламя распространилось на площадь в 100 квадратных метров.
Здание ангара при взрыве было разрушено. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В 14.12 пожарные локализовали огонь. В 14:49 открытое горение было ликвидировано.
Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
От промзоны стал подниматься черный дым: в районе Краснолесья произошел взрыв
На место выехали спасатели МЧС (Подробнее)