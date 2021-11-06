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Происшествия6 ноября 2021 11:51

Мужчина, открывший стрельбу по машине врача ковидария в Асбесте, написал явку с повинной

Им оказался 39-летний местный житель
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Злоумышленника задержали.

Злоумышленника задержали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Асбесте задержали мужчину, который подозревается в обстреле здания городской больницы и машины одного из врачей. ЧП случилось в ночь с 2 на 3 ноября. Изначально в отделениях полиции появились ориентировки на 43-летнего местного жителя, у которого недавно умерла от коронавируса жена. Но оказалось, что к этому причастен совершенно другой человек - 39-летний житель города.

- Следователем СК России проведен допрос гражданина, после чего осуществлена проверка его показаний на месте происшествия, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому соответствующего обвинения.

Подозреваемого задержали. Фото: предоставил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области

Подозреваемого задержали. Фото: предоставил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области

У него дома следователи-криминалисты вместе с сотрудниками Росгварии провели обыск. Мотив преступления сейчас устанавливается. Изначально уголовный делом о «хулиганстве, совершенном с применением оружия» занимались сотрудники полиции. Но затем его передали для расследования в Следственный комитет.

- Сотрудники уголовного розыска осуществляют оперативное сопровождение дела и проводили мероприятия, направленные на раскрытие данного резонансного преступления, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Чтобы установить личность подозреваемого представители МВД отработали 1141 владельца оружия 12 калибра, именно такие гильзы сыщики обнаружили на месте ЧП.

В полиции отмечают, что когда они вышли на подозреваемого, тот сразу сознался в преступлении и написал явку с повинной. Ранее он уже был судим. При задержании мужчина вел себя спокойно и уверенно.

- Оперуполномоченные совместно с коллегами из Следственного комитета России по месту его жительства изъяли ряд вещдоков, в том числе оружие, - добавил Валерий Горелых.

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

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