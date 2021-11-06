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Происшествия6 ноября 2021 11:31

От промзоны стал подниматься черный дым: в районе Краснолесья произошел взрыв

На место выехали спасатели МЧС
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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По предварительной информации, рванул газовый баллон, лежавший в горящем мусоре. Фото: @SvetEKB

По предварительной информации, рванул газовый баллон, лежавший в горящем мусоре. Фото: @SvetEKB

Как сообщают очевидцы, в районе Краснолесья в Екатеринбурге 6 ноября был слышен грохот, как от взрыва. После этого с территории местной промзоны стал подниматься черный дым. В МЧС сейчас выясняют обстоятельства случившегося.

- По предварительной информации загорелся мусор на открытой площадке. Среди мусора был газовый балон. Никто из людей не пострадал, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: @SvetEKB

Фото: @SvetEKB

Фото: @SvetEKB

Фото: @SvetEKB

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