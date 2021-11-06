В Екатеринбурге водитель автобуса с пассажирами в салоне сбил на зебре маму с четырехлетним сыном

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель автобуса с пассажирами в салоне сбил маму с четырехлетним ребенком на пешеходном переходе. Авария произошла вечером 5 ноября на улице Бардина напротив дома № 2/2. Известно, что общественный транспорт следовал по маршруту № 76. 33 летнюю женщину вместе с сыном доставили в больницу.

- Мать пояснила, что, подойдя к пешеходному переходу, остановилась, посмотрела по сторонам, с левой стороны двигался автобус. Женщина подумала, что водитель останавливается, и вместе с сыном начала переход, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

За рулем автобуса НЕФАЗ сидел 57-летний мужчина, его водительский стаж составляет 15 лет, ранее его не привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Он объяснил, что видел пешеходов издалека и двигался со скоростью примерно 5-10 километров в час, а женщина с ребенком начала переходить дорогу неожиданно.

Водитель автобуса пытался экстренно затормозить, но это не спасло пешеходов от наезда. Пассажиры в салоне в момент ДТП не пострадали. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить точную причину аварии.