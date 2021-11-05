В Екатеринбурге кассир «Мегамарта» ударила покупательницу без QR-кода кулаком в лицо

Кассир ударила покупательницу за то, что она снимала ее на телефон. Фото: скрин с видео

В Екатеринбурге продавец «Мегамарта» ударила в лицо покупательницу, у которой не было QR-кода. Инцидент произошел в торговой точке на улице Луначарского, 205. Об этом сообщила дочь пострадавшей Ирина Платонова. Видео выложено в телеграмм канале «Екатеринбург ЧП/ДТП».

Потерпевшей оказалась мать Ирины - Елена Платонова. Женщина пришла в продуктовый магазин, чтобы купить хлеб, но кассир отказала ей в покупке из-за отсутствия QR-кода. Тогда женщина стала снимать на телефон, и задавать вопросы о том, почему ей незаконно отказывают в продаже товара. В ответ на это кассир ударила кулаком ей в лицо.

После инцидента продавец объяснила, что поступила так, потому что покупательница назойливо снимала ее на камеру. Сотруднице магазина было неприятно, что снимают ее в магазине и в кадр попадает касса и деньги.

– Я говорю меня снимать не надо, потому что я не хочу, чтоб меня снимали, у меня там деньги, касса. Я ушла. Она опять стоит, меня ждет с этим телефоном,– рассказала кассир. На данный момент территориальный ОВД разбирается в ситуации. Участники конфликта установлены, проводится проверка.

Напомним, пропуск по QR-кодам не распространяется на продуктовые магазины и торговые точки с товарами первой необходимости.