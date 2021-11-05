В Нижнем Тагиле два рецидивиста несколько часов пытали 38-летнего мужчину

Мужчину несколько часов пытали, пристегнув наручниками к батарее. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Следователи полиции Нижнего Тагила завершили расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении двух злостных рецидивистов, едва не замучивших насмерть пытками своего земляка. Сейчас материалы переданы в суд Ленинского района. Об этом сообщает глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

- Фигуранты дела обвиняются в совершении разбойного нападения, хищении оружия, угрозе убийством, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и грабеже. Один из задержанных гражданин Архипов ранее судим по ч.1 ст.158 (два раза), ч.2 ст.158 (три раза), ч.2 ст.159; ч.1 ст.116 (два раза); ст. 264. ч.1 (два раза); ст. 161 ч.2 (три раза) УК РФ. Второй задержанный гражданин Макаров ранее судим по ч.2 ст.159 и ч.2 ст.158 УК РФ, - рассказывает Валерий Горелых.

Жертве угрожали пистолетом. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Криминальный инцидент произошел в одной из квартир по улице Космонавтов 26 июля 2021 года. В одной из квартир собрались трое бывших зэков 32, 30 и 38 лет. Во время «фуршета» его младшие участники узнали из разговора, что их старший товарищ судим за насильственное преступление.

После этого «коллеги» пристегнули 38-летнего мужчину наручниками к батарее, стали издеваться над ним, и, угрожая пистолетом, требовать 30 тысяч рублей. От пыток третий участник встречи несколько раз терял сознание, когда же он приходил в себя, истязание продолжалось.

После этого нападавшие побрили жертву «под ноль», забрали у мужчины мобильный телефон и ключи от квартиры. Спасло его только то, что пьяные истязатели уснули.

Пытали жертву в квартире дома по улице Космонавтов. Фото: предоставлено Валерием Горелых

- Воспользовавшись этим обстоятельством, жертва вымогателей сумел освободиться и вызвать сотрудников полиции, - рассказал полковник Валерий Горелых. - Прибывшие в эпицентр событий сыщики уголовного розыска задержали доморощенных гангстеров и отправили их в СИЗО, где они сейчас и находятся в ожидании вердикта суда по букету статей, который им инкриминируют представители МВД - ч.1 ст.226, ч.1 ст.119, ч.2 ст.111, ч. 2 ст. 162, ч.2 ст. 161 УК РФ. Обвиняемые, конечно, не толкали крысу в рот жертве, не опускали ноги в тазик с цементом, как это делали итальянские мафиози в Чикаго 30-х, но по своей жестокости, их наверняка могли бы принять в ряды бандитов того времени.