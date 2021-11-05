В Свердловской области COVID-19 заболели еще 738 человек

В Екатеринбурге и Свердловской области действуют ограничительные меры Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 5 ноября 2021 года коронавирусом заразились еще 738 человек, из которых 215 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи коронавируса подтверждены у жителей Алапаевска, Ревды, Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского, Полевского, Режа и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии составляет 161 001 человек, из которых 144 515 – справились с вирусом. За сутки из коронавирусных отделений больниц выписано 514 человек.

Сейчас состояние 927 человек оценивается врачами как тяжелое, 598 из них размещены в палатах реанимации, 512 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились еще 28 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 7 623 человека.