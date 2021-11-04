Кажется, родители не удивились такими познаниями сына. Фото: скриншот видео «Инцидент Нижний Тагил».

Необычный конфликт произошел в Нижнем Тагиле. Местный таксист отказался везти семейную пару с ребенком, так как у родителей не было детского кресла. Обычно в таких случаях зачинщиками перепалки выступают взрослые, но внезапно водителя обматерил маленький пассажир. На вид мальчику не больше пяти лет.

Но о возрасте забываешь, когда слышишь совсем не детскую речь. Таксист снял все на телефон, запись опубликовал паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, что в конце лета в Екатеринбурге таксист избил девушку. Южанин посчитал, что стоимость поездки сильно занижена. Но бывает и так, что с хамством в такси сталкиваются даже звезды. Например, Марию Погребняк вышвырнули из машины, когда она ехала на встречу к подружкам.

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