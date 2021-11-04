Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 160 263. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Среднем Урале новый антирекорд заболеваемости. За сутки выявили 730 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число зафиксированных в регионе случаев достигло 160 263.

Диагноз лабораторно подтвержден у 204 жителей Екатеринбурга, а также Верхней Синячихи, Верхней Туры, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского,Талицкого, Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Ирбитского района, Карпинска, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Сосьвы, Среднеуральска, Артинского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского городских округов, Слободо-Туринского района, Красноуфимского района, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Ивделя, Ирбита и Краснотурьинска, Красноуфимска и Рефтинского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, и Шалинского городского округа.

За сутки от коронавируса скончались 35 человек. Общее число смертей - 7 595. Напомним, что в госпитале ветеранов войн скончалась 62-летняя архивариус медико-санитарной части главка полиции Вера Субботина. Накануне в регионе был установлен рекорд вакцинирования

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