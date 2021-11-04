На прошлой неделе у мужчины от коронавируса скончалась жена. Фото: группа «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург» / личная страница подозреваемого

Прокуратура Асбеста передала уголовное дело о стрельбе у инфекционного отделения больницы в Следственный комитет. По предварительной информации, 2 ноября 44-летний местный житель Евгений С. открыл стрельбу по автомобилю врача красной зоны, а также повредил окна ковидария.

К счастью, никто не пострадал. Одной из возможных причин называется месть, недавно у уральца от коронавируса скончалась жена. В действиях мужчины усмотрели состав преступления по статье «Хулиганство».

- Рассмотрев ходатайство, ввиду социальной значимости объекта, возле которого произошло происшествие, изъяла уголовное дело из производства СО МО МВД России «Асбестовский» и передала его в производство следственного отдела СК, - пояснили в надзорном ведомстве.

Евгений был объявлен в розыск, но позже был задержан для дачи показаний. Ранее в Следственном комитет сообщали, что выступят с ходатайством о передаче дела из полиции в связи с большим общественным резонансом.

- Проводятся допросы сотрудников медучреждения, в частности, тех, которые находились на дежурстве в день, когда произошёл указанный инцидент. Устанавливаются возможные очевидцы случившегося. В ближайшее время будет проведён дополнительный осмотр места происшествия с привлечением сотрудников службы криминалистики СК России, - сообщили в СУ СК по Свердловской области.