Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 ноября 2021 17:27

Чем кормить птиц зимой: отвечает кандидат биологических наук из Екатеринбурга

Лидер сообщества Екатеринbird Нина Садыкова рассказала, чем кормить птиц зимой
Ольга ЮШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Зимой птицам трудно найти пропитание

Зимой птицам трудно найти пропитание

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если вы живете в Екатеринбурге, то наверняка бывали в Харитоновском парке. Жители города особенно любят это место из-за большого скопления уже почти ручных уток. Птицы так привыкли к бесконечным угощениям, что не улетают оттуда даже в сильные холода. А как же другие птицы? Ведь зимой им очень сложно найти себе пропитание.

«Комсомолка» узнала, чем лучше кормить птиц у кандидата биологических наук, лидера сообщества Екатеринbird Нины Садыковой. По ее словам, в зимнее время птицам подходят почти любые съедобные остатки и объедки, поскольку для поддержания жизни на холоде пернатым требуется очень много энергии.

Самая универсальная подкормка – это несоленые сырые подсолнечные семечки

Самая универсальная подкормка – это несоленые сырые подсолнечные семечки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Самая универсальная подкормка – это несоленые сырые подсолнечные семечки, так как они очень калорийные, почти не портятся и подходят многим видам птиц, - поясняет Нина Садыкова. – Их можно складывать на кормушки для синиц, поползней, дятлов и воробьев. Но, например, уткам или свиристелям семечки ни к чему, им подходит другая пища.

Насекомоядных птиц - синиц, дятлов, поползней рекомендуется дополнительно подкармливать животным жиром или пищей, содержащей животный жир: сырое несоленое сало, масло, не страшно, если даже оно слегка подпорчено. Можно выкладывать для птиц и другие мясные объедки в качестве белковой пищи. Их можно складывать рядом с помойкой или в лесу.

На подвесную кормушку такую пищу лучше не класть, так как она привлекает к кормушке ворон и сорок, которые могут отпугнуть от кормушки мелких птиц и лишить их доступа к подходящим для них семечкам и крошкам.

Многим городским птицам подойдут хлебные крошки, печенье, любой почерствевший хлеб и выпечка

Многим городским птицам подойдут хлебные крошки, печенье, любой почерствевший хлеб и выпечка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Голубям, воробьям, уткам и многим другим городским птицам подойдут хлебные крошки, печенье, любой почерствевший хлеб и выпечка.

Дроздам рябинникам, снегирям, свиристелям и другим птицам, которые питаются плодами, можно отдельно вывешивать резаные яблоки или сухофрукты, например, изюм или добавлять их в смесь для подкормки.

Также эксперт добавила, что в летнее время не рекомендуется подкармливать птиц, так как в этот период им вполне хватает естественных кормов. В теплое время им лучше не собираться на кормушках, потому что тогда они обмениваются инфекциями и потребляют не те корма, которые подходят для выкармливания птенцов, например, хлебом, хотя по природе они должны питаться насекомыми.

Живой уголок: Птицы