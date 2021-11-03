Зимой птицам трудно найти пропитание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если вы живете в Екатеринбурге, то наверняка бывали в Харитоновском парке. Жители города особенно любят это место из-за большого скопления уже почти ручных уток. Птицы так привыкли к бесконечным угощениям, что не улетают оттуда даже в сильные холода. А как же другие птицы? Ведь зимой им очень сложно найти себе пропитание.

«Комсомолка» узнала, чем лучше кормить птиц у кандидата биологических наук, лидера сообщества Екатеринbird Нины Садыковой. По ее словам, в зимнее время птицам подходят почти любые съедобные остатки и объедки, поскольку для поддержания жизни на холоде пернатым требуется очень много энергии.

Самая универсальная подкормка – это несоленые сырые подсолнечные семечки Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Самая универсальная подкормка – это несоленые сырые подсолнечные семечки, так как они очень калорийные, почти не портятся и подходят многим видам птиц, - поясняет Нина Садыкова. – Их можно складывать на кормушки для синиц, поползней, дятлов и воробьев. Но, например, уткам или свиристелям семечки ни к чему, им подходит другая пища.

Насекомоядных птиц - синиц, дятлов, поползней рекомендуется дополнительно подкармливать животным жиром или пищей, содержащей животный жир: сырое несоленое сало, масло, не страшно, если даже оно слегка подпорчено. Можно выкладывать для птиц и другие мясные объедки в качестве белковой пищи. Их можно складывать рядом с помойкой или в лесу.

На подвесную кормушку такую пищу лучше не класть, так как она привлекает к кормушке ворон и сорок, которые могут отпугнуть от кормушки мелких птиц и лишить их доступа к подходящим для них семечкам и крошкам.

Многим городским птицам подойдут хлебные крошки, печенье, любой почерствевший хлеб и выпечка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Голубям, воробьям, уткам и многим другим городским птицам подойдут хлебные крошки, печенье, любой почерствевший хлеб и выпечка.

Дроздам рябинникам, снегирям, свиристелям и другим птицам, которые питаются плодами, можно отдельно вывешивать резаные яблоки или сухофрукты, например, изюм или добавлять их в смесь для подкормки.

Также эксперт добавила, что в летнее время не рекомендуется подкармливать птиц, так как в этот период им вполне хватает естественных кормов. В теплое время им лучше не собираться на кормушках, потому что тогда они обмениваются инфекциями и потребляют не те корма, которые подходят для выкармливания птенцов, например, хлебом, хотя по природе они должны питаться насекомыми.