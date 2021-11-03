Синоптики предупредили о снегопадах и сильном ветре в Екатеринбурге и Свердловской области

Синоптики обещают осадки в Екатеринбурге в ближайшие дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В праздничные дни с 4 по 7 ноября 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области столбики термометров покажут от -6 до +5 градусов. Однако солнца ожидать не стоит, в эти дни на улице будет облачность.

– Ночь со среды на четверг будет холодной, прогнозируется от -6 до -13 градусов, но первый морозный укол зимы будет непродолжительным, – рассказывает Леонид Старков, ведущий метеоролог Гисметео. – В праздничные дни на Урале потеплеет до октябрьских значений. Но в полной мере ощутить это тепло будет проблематично из-за повышенной влажности и сильного ветра.

В Уральском гидрометцентре предупреждают о том, что будут осадки в виде снега и мокрого снега.

На Урал идет потепление Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В северных районах Свердловской области оттепели в первую неделю ноября будут редкостью, а снега выпадет больше, чем в южных районах, - добавляют там.

В четверг, 4 ноября столбики термометра покажут днем от 0 до +3 градусов, ночью -6 градусов.

В пятницу, 5 ноября температура днем будет +1, ночью -1.

Днем в субботу и воскресенье можно рассчитывать на среднюю температуру +5 градусов, ночью температура будет колебаться в пределах 0.

Леонид Старков также дополнил, что ночь со 2 на 3 ноября была морозной. По данным оперативного мониторинга Гисметео температура понизилась до -13 градусов, по области – впервые до -25 градусов.