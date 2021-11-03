«Верьте России, она наша мать»: Уральские заключенные записали клип ко Дню народного единства

Фото: скриншот видео.

В Краснотурьинске заключенные исправительной колонии № 3 записали патриотичный видеоклип в преддверии Дня народного единства. Песню они так и назвали «Единство». Трек отсылает к историческим событиям прошлого и передает боевой настрой народного ополчения во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. Клип с зажигательной песней опубликовало на своем YouTube-канале ГУФСИН Свердловской области.

- Видеоклип поступил к нам буквально вчера. В наших учреждениях созданы кружки творчества. В свободное от работы время осужденные реализовывают свои таланты. У нас в ИК – 3 заключенные снимают разные клипы про любовь, жизнь. Иногда, они к праздничным датам для души делают видео. Так и здесь, ко Дню народного единства осужденные сделали ролик. Кстати, они делают это довольно профессионально. Есть даже конкуренция в некоторых колониях, потому что кто-то делает клипы получше, у кого-то оборудование хуже. В колониях, где отбывают срок рецидивисты больше времени для самореализации в творчестве. Но помимо песен, осужденные шьют одежду, делают мебель и не только, - рассказал «КП – Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Авторский клип сделал коллектив кабельного телевидения «Inter». В видеоклипе заключенные поют, а также есть склейки с портретами – Минина и Пожарского. Ролик дополняют фрагменты с народных шествий нашего времени.

Куплеты песни как бы намекают о том, что наша страна и граждане противостоят любым неприятностям.

«Народное единство как факел горит, И словно жар-птица весь мир озарит. И верьте России, она наша мать, И нашу сплоченность у нас не отнять»

Также в песне есть строчки, в которых творческий коллектив выражает свою патриотическую привязанность: «Россия останься такой навсегда, любима навеки такая страна».

Ранее на канале ведомства также появлялись хиты от людей, находящихся за решеткой. Один из таких, «Мат – не наш формат» был записан заключенными колонии ИК-12 в Тагиле. Эта акция взаимного уважения была своеобразным ответом Ивану Урганту. Телеведущий был удивлен, что в местах лишения свободы записывают ролики без мата.

Кроме того, у заключенных краснотурьинской ИК-3 уже выходил ранее мотивационный ролик. Например, один такой посвящен профилактике суицида. В нем заключенные философствуют, почему надо продолжать жить и быть неравнодушным к проблемам других людей.

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