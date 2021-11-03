«У него жена умерла от коронавируса»: что известно о мужчине, который расстрелял машину врача ковидного госпиталя в Асбесте

Появились ориентировки на подозреваемого. Фото: социальные сети, Типичный Екатеринбург, vk.com

В Свердловской области полиция ищет мужчину, расстрелявшего автомобиль одного из врачей больницы №1 Асбеста. ЧП случилось накануне около инфекционного отделения медучреждения.

- Сегодня ночью со 2 по 3 ноября по окнам инфекционного отделения городской больницы и по рядом стоящей машине были произведены несколько выстрелов, - сказал Игорь Брагин, главный врач. - К счастью, ни пациенты, ни персонал не пострадали. Причинен лишь материальный ущерб. По данному факту от имени городской больницы было написано заявление в полицию.

Следы от пуль на корпусе автомобиля обнаружил местный врач. Кроме того некоторые пули попали в здание, выбив стекла. Как рассказал «Комсомолке» источник в медицинских кругах, обстреляна была машина известного в городе реаниматолога Антона Райковского. По одной из версий, огонь по автомобилю открыл 43-летний местный житель Евгений из-за желания отомстить.

- У него жена на прошлой неделе умерла от коронавируса, - рассказывает источник в медицинских кругах.

Сейчас полиция объявила его в розыск.

- Сыщики отрабатывают различные версии произошедшего, как связанные с хулиганским мотивом, так и иные, - заявил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Никто из людей не пострадал. Стражи порядка устанавливают сумму материального ущерба, который был нанесен. Сейчас идет поиск очевидцев.

Разыскивается житель Асбеста. Фото: Читатели "КП"

В отделениях полиции уже появились ориентировки на подозреваемого. Кроме того, полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследованием также намерены заняться сотрудники Следственного комитета России.

- Ввиду социальной значимости объекта, у которого произошел инцидент, а также в связи с большим общественным резонансом, сегодня территориальным следственным отделом СКР перед прокурором заявлено ходатайство об изъятии уголовного дела из производства органов полиции и передаче его в подразделение СК России для дальнейшего расследования, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - В случае удовлетворения данного ходатайства следствием СКР будут проведены необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственнной базы.

Что же до самого медицинского учреждения, то больница продолжает работать в штатном режиме. Сам врач, чью машину расстреляли, не пострадал, так как в этот момент не находился в ней. Жители города отзываются о нем лишь в положительном ключе.

- По моей информации жалоб на врача никогда не поступало, - рассказала «Комсомолке» депутат городской Думы Асбеста Наталья Крылова.