Решение о продлении выходных дней примут не раньше 5 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области детям запретили посещать торговые центры без сопровождения вакцинированных взрослых. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель губернатора Павел Креков. Кроме этого названы условия для введения в регионе локдауна. Это может произойти в ближайшем будущем, если в торговых центрах не будут ответственно подходить к проверке QR-кодов.

- Основная часть предпринимателей серьезно отнеслись к этой ситуации. Но мы фиксируем случаи, когда по мере удаления от центра города и от Екатеринбурга, особенно в небольших учреждениях торговли не в полной мере выполняют требования о входе по QR-кодам или не выполняют, - сказал Павел Креков.

Вопрос о продлении нерабочих дней в Свердловской области пока не решен. Все будет зависеть от уровня заболеваемости. Заместитель губернатора отметил, что наличие антител не является противопоказанием к вакцинации

- Мы будем ориентироваться по ситуации, советоваться со специалистами, - пояснил Павел Креков. - Решение будет принято не раньше 5 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 30 октября в Свердловской области ужесточили антиковидные меры: в ТЦ начали действовать QR-коды. С началом нерабочей недели без QR-кода нельзя попасть во многие учреждения Екатеринбурга и Свердловской области (подробнее)

Как работают торговые центры в Екатеринбурге в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021. В торговых центрах и гипермаркетах Екатеринбурга рассказали, как они будут работать в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября (подробнее)

Нерабочие дни в Екатеринбурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать. Период с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлен в России нерабочими днями. (подробнее)

Где проверяют QR-коды в Екатеринбурге и Свердловской области с 30 октября 2021. Публикуем список мест, где нужен QR-код (подробнее)