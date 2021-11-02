Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Фото: СУ СК по Свердловской области

В селе Квашинское в пожаре погибли два ребенка. По предварительной версии, перед трагедией мать пятерых детей затопила печку и вышла из частного дома. Пока ее не было, здание охватило пламя. Прибежавшие соседи успели вытащить двух девочек, но младшую годовалую сестренку и двухлетнего брата спасти не удалось. В Камышлов уже выехали криминалисты из Екатеринбурга, чтобы помочь коллегам в расследовании. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

- Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы, в том числе для определения точных причин смерти погибших детей, а также для установления причины возгорания, - отметили в СУ СК по Свердловской области.

Мать детей уже была судима за кражи, а отец сейчас находится в колонии. Старшего сына дома не было - мальчик уехал в столицу области на крестины.

- Ранее судимый отец детей в настоящее время отбывает наказание за совершённое преступление в местах лишения свободы, - добавил пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых. - Эта история могла закончиться ещё более трагично, двоим детям – девочкам Ксении, 2017 г.р., и Дарье, 2018 г.р. - чудом удалось спастись из жилища.

От дома на улице Ленина осталось лишь пепелище. Напомним, что весной этого года в пожаре под Нижним Тагилом погибли пять детей.

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