С 8 ноября будет расширен список профессий, для представителей которых обязательна вакцинация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября в Свердловской области появились зоны COVID-free. Пока в торговых центрах выстраиваются огромные очереди к пунктам вакцинации, другие ищут связи для покупки QR-кода.

Но не все задумываются о последствиях таких вложений. По данным «КП», в Екатеринбурге цены за один сертификат могут достигать 10 тысяч рублей.

- За покупку и использование справки и QR-кода предусмотрена ответственность по части 3 статьи 327 УК - наказываются ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года. Самое суровое наказание – до 1 года реального лишения свободы. Есть также статья 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». По ней если вы кого-то заразили грозит до 2 лет заключения. Если же человек впоследствии скончался – до 5 лет лишения свободы. В случае покупки справки или QR кода у врача, может грозить ответственность по статье 291 «Дача взятки», - объяснил адвокат Дмитрий Ушаков.

Уголовная ответственность грозит не только покупателям, но и продавцам. В данном случае речь о нечистых на руку врачах.

- Врачи, продающий QR-коды попадают под санкции статьи «Получение взятки». Но если сумма была менее 10 тысяч рублей, то это статья 291.2 «Мелкое взятничество» - до 1 года лишения свободы, - добавил Дмитрий Ушаков.

В ЦИФРАХ

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 158 812.

Состояние 938 госпитализированных оценивается как тяжелое, 607 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 502 – на аппаратах ИВЛ. Общее число смертей достигло - 7 532.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 30 октября в Свердловской области ужесточили антиковидные меры: в ТЦ начали действовать QR-коды. С началом нерабочей недели без QR-кода нельзя попасть во многие учреждения Екатеринбурга и Свердловской области (подробнее)

Как работают торговые центры в Екатеринбурге в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021. В торговых центрах и гипермаркетах Екатеринбурга рассказали, как они будут работать в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября (подробнее)

Нерабочие дни в Екатеринбурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать. Период с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлен в России нерабочими днями. (подробнее)

Где проверяют QR-коды в Екатеринбурге и Свердловской области с 30 октября 2021. Публикуем список мест, где нужен QR-код (подробнее)