В парке Маяковского построят горку высотой с пятиэтажный дом

Скат у горки будет длиной в 140 метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке Маяковского началось возведение еще одного высотного аттракциона. Одновременно с колесом обозрения здесь собирают зимнюю горку со скатом длиной в 140 метров. Она разместится в новой локации ЦПКиО - Парке горок, который откроют справа от главного входа.

- Флагманский элемент проекта - огромная горка с искусственным покрытием, - рассказывают в администрации парка Маяковского. - Кататься на ней можно будет в любую погоду - скат горки сделан из специального покрытия. В конце ската - зона торможения для безопасности посетителей.

Одновременно с горки смогут съехать три человека, ведь на ней будет три ската. Первый разместится на высоте в десять метров - он для детей. Еще два будут для взрослых и разместятся на высоте в 17 метров. Это как пятиэтажный дом.

- Вероятно, это будет самая высокая, длинная и экстремальная горка на Урале, а может и в России, - добавляют в парке. - Для катания на ней предусмотрены бублики, которые будут подниматься к началу спуска на подъемнике. Посетителям не придется нести их с собой вверх по лестнице.

Аналогичную горку в прошлом году можно было увидеть на Никольских рядах Санкт-Петербурга. Именно там руководство парка и подсмотрели идею.

- Мне, правда, показалось, что взрослым она менее интересна - невысокая, всего 12 метров. Но оформление, задумка и реализация были на высоте! - сказал Павел Зубакин, директор парка Маяковского. - Еще тогда я подумал, вот было бы классно сделать такое в Екатеринбурге… Уверен, это будет настоящий подарок для наших гостей.

В парке Маяковского уже позиционируют локацию с горками, как настоящую альтернативу ледовому городку на площади 1905 года. Поэтому скульптуры изо льда и лабиринты здесь тоже будут. Откроется Парк горок в декабре. Причем самая главная и высокая горка сможет работать до апреля. О том, в какую сумму обойдется скатиться с нее, в парке пока не рассказывают.

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