Сам полицейский вину отрицает. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 290 УК «Получение взятки должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие)» в отношении 34-летнего лейтенанта полиции.

По версии следствия, в конце лета инспектор ДПС взял деньги у отпущенного на свободу рецидивиста, а взамен не сообщил во ФСИН о нарушении условий ограничения свободы. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал осведомленный источник.

- 30 августа на Уралмаше был остановлен автомобиль Subaru. За рулем была женщина, рядом с ней сидел пассажир Русских. Как выяснилось, с декабря он отбывает остаток срока уже не в колонии, а на свободе. Суд отпустил его под ограничение свободы. Но ему нельзя покидать жилье после 23:00 и до 06:00. Он понимал, что если во ФСИН узнают, то тут же попросят суд вернуть его за решетку. Поэтому предложил решить вопрос на месте, - рассказал инсайдер.

Через неделю Русских написал явку с повинной и признался в даче взятки. Сам гаишник вину отрицает.

- В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступлении, сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказали «Комсомольской правде» в СУ СК по Свердловской области.

Лейтенанту грозит от 3 до 8 лет лишения свободы и изгнание из МВД.

- Выявили и изобличили нечистого на руку сотрудника ГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу оперуполномоченные подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. До окончания разбирательства подозреваемый в коррупционном преступлении лейтенант отстранен от исполнения своих служебных обязанностей. Если его вина найдет свое подтверждение, его ожидает увольнение из системы МВД по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника полиции, а также уголовная ответственность, предусмотренная действующим законодательством. Что касается непосредственных руководителей задержанного, за просчеты в воспитательной работе с личным составом они будут привлечены по итогам служебной проверки к строгой дисциплинарной ответственности, как говорится в народной поговорке, каждой сестре достанется по серьгам, - пояснил пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых.

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