Студентка из Екатеринбурга, которая заявила об изнасиловании, удалила из соцсетей все посты о случившемся

До этого юная особо собирала деньги на адвоката. Фото: читатель «КП»

Екатеринбурженка Алина Гаршина удалила из своего Instagram публикацию, в которой в мельчайших подробностях рассказала о том, как ее изнасиловали в парке имени Павлика Морозова на прошлой неделе. В ее личном профиле остались только актуальные истории, в которых она эмоционально делится случившимся и спрашивает у своих подписчиков, стоит ли ей открыть сбор средств на услуги профессионального адвоката.

Пост набрал тысячи комментариев, в которых пользователи пытались поддержать пострадавшую и советовали не замалчивать информацию об этом инциденте.

- Я попыталась дать отпор, однако мужчина был значительно сильнее, он сжимал шею и руки, не позволяя сбежать, в результате я смирилась и, испугавшись за свою жизнь, стала подчиняться злоумышленнику. Однако история не закончилась насилием в парке. Он вызвал такси и перевез меня в гостиницу, где продолжил издевательства, - писала девушка в своей первой публикации.

В ситуации разбирается Следственный комитет. Фото: читатель «КП»

Сразу после случившегося девушка обратилась в полицию, однако там ее приняли за проститутку, которой не заплатил клиент, и предупредили об ответственности за ложный донос. Алина все же написала заявление, которое из полиции передали специалистам следственного комитета.

- По данному факту проводится доследственная проверка по Чкаловскому району Екатеринбурга, - коротко ответили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Позже стало известно, что 23-летняя студентка зарабатывает себе на жизнь необычным способом: девушка работает вебкам-моделью, ее анкету нашли на специальном сайте. Девушка публикует интимные трансляции и фотографии эротического содержания в своем личном профиле. В его описании содержится вся информации о физических параметрах девушки, сексуальных предпочтениях, ее возраст, а также интересы.

После этого в Instagram началась самая настоящая травля девушки, она заявила, что ее Direct завален оскорблениями и угрозами. А на следующий день в сети появилось видео, на котором девушка, очень похожая на Алину Гаршину, с пакетом сока и мороженым в руках сама следует за «насильником» по лестницам гостиницы «Ямал». Связаться с самой Алиной Гаршиной на момент публикации материала не удалось.