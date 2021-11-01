На Урале полугодовалый ребенок едва не умер после приема детской смеси

Ольга спрашивала у врачей прогноз, но никто не давал ей 100% гарантии, что исход будет хорошим. Фото: предоставила Ольга Соснова.

У 31-летней Ольги Сосновой из Полевского четверо детей: двум из них 12 и 7 лет, 3 года, а младшему сынишке всего 7 месяцев. Летом этого года молодой маме выдали рецепт в Полевской поликлинике на бесплатное получение детской смеси Farmalakt Mamelle premium. В июле им выдали 6 коробок и Ольга начала кормить своего сына этой смесью. Сначала все было хорошо. Но 17 июля 2021 у малыша началась рвота. Их отвезли в инфекционное отделение.

- Я покормила сына, наблюдала за ним. А у него рвота началась, прямо фонтаном. Вызвала скорую. Врачи поставили противорвотный укол. Диагноз был острое раздражение кишечника, - вспоминает Ольга.

По словам матери, лечащий врач пытается убедить ее в том, что виноват прикорм. Фото: предоставила Ольга Соснова.

Мама с малышом вернулись домой. Ребенку давали активированный уголь, регидрон. Но легче ему не становилось. На следующий день, 18 июля здоровье малыша ухудшилось. Ольга вновь обратилась в скорую помощь. Врачи сказали обращаться в поликлинику и вызвать врача на дом.

- Рвота так и не прекратилась, а уже утром у ребенка вышли сгустки крови из анального отверстия. Нас отвезли в инфекционку, посмотрели сына и назначили другие лекарства. Анализы не брали. Врачи сказали, что их не смущает ничего. Я чуть ли не на коленях просила, чтобы сделали ребенку УЗИ. Врачи отказали, по их мнению, у ребенка животик мягкий, все прощупывается. Нас опять отправили домой. Вечером я снова вызвала скорую, потому что мой ребенок чувствовал себя плохо. Эта ночь была просто ужасная. Ребенок даже бледнел, - едва сдерживает слезы Ольга.

Сын практически постоянно плакал, Ольге было очень тяжело, ведь она ничем не могла ему помочь. 19 июля днем к страдающему мальчику пришел врач. Он созвонился с заведующей, и специалисты приняли решение отправить ребенка в инфекционное отделение.

- Нас опять посмотрели, сказали все это пройдет. Был диагноз гастроэнтерит под вопросом. Теперь выписали антибиотики в уколах. Мы поехали в поликлинику к заведующей, чтобы найти специалистов и проставить уколы. Ребенок к этому времени даже голову не поднимал, не мог плакать и просто хрипел. Врачи поликлиники поставили антибиотик примерно в 16:00 и сказали, что ребенку станет легче. Ближе к 20:00 началось сильное кровотечение из ануса, - рассказала мама мальчика.

Женщина стала обзванивать все поликлиники города Полевского и Екатеринбурга. В ДМБ № 9 сказали, что ребенок еще слишком маленький. Но женщине посоветовали обратиться в детскую больницу № 15. Врачи сказали немедленно собрать все вещи и ехать. Уже в 21:00 семья была в Екатеринбурге.

- Врач сказал, что ребенку нужно хирургическое вмешательство. Мы быстро погнали в первую областную, на Серафимы Дебябиной. Там нас ждали медсестры прямо на крылечке. В больнице собрался консилиум врачей из 7 специалистов. Пришел реаниматолог и сказал, что ребенок в очень плохом состоянии, он практически умирает. Врач забрал его в реанимацию. Я встревожилась, но он говорит: мамочка, выбирайте, либо мы его пробуем спасаем, либо вы его забираете домой, - с дрожью в голосе говорит Ольга.

Ребенка забрали на операцию. Ольга спрашивала у врачей прогноз, но никто не давал ей 100% гарантии, что исход будет хорошим. К тому же, было потеряно много времени, для спасения малыша.

- Хирург перезвонил после операции. Я, честно, боялась даже трубку брать. Знаете, я просто была как будто не в себе. Операция прошла успешно. Ребенок отошел от наркоза. Я кое - как дождалась восьми утра. Врач сказал, что нужно привезти. Меня пустят к ребенку, только если я сдам анализы. В больнице сказали, что посев делается 5 дней. Приехали в Екатеринбург. Я там уже просто плакать начала, просила пустить меня хотя бы просто посмотреть на сына. Медсестра ушла, поговорила с заведующей и они у меня взяли анализы прямо в больнице. Меня пустили к ребенку, потом я пошла к хирургу он мне сказал, что причина, по которой мой ребенок едва не умер, зависит от питания на 99,9%. У ребенка был завороток кишков. И если бы еще часа два ничего не делали, то операция ему б уже не понадобилась, - с ужасом вспоминает эти нелегкие дни Ольга.

Мама с малышом пробыли в больнице 10 дней. Врачи подобрали новое детское питание сынишке. Лечащий врач сказал, как Ольге теперь кормить малыша. Теперь родители ему дают только гипоаллергенную детскую смесь другого производителя. Ольга не оставила произошедшую ситуацию без внимания и подавала заявление в астрамед, где сотрудники выявили нарушение в правах ребенка. Женщина обращалась и в следственный комитет, там, по ее словам идет проверка. В областном Минздраве также пока не ответили на жалобы.

По словам матери, лечащий врач пытается убедить ее в том, что виноват прикорм.

- Ну, какой тут может быть прикорм? Если ребенку только вот- вот 4 месяца исполнилось? Мне звонил лечащий врач из поликлиники, спрашивал: а может, вы что-то ему другое давали? Она говорила, что у него не было болевых синдромов. Но ребенок в четыре месяца ж не скажет, что у него болит, - возмущается Ольга.

Сейчас Ольга возит сына на обследования в Екатеринбург. В декабре им предстоит в очередной раз посетить педиатра и хирурга. Сынишка питается строго только теми продуктами, которые советуют врачи.

- Даю ему смесь гипоаллегренную и мясное пюре, цветную капусту, кабачок и брокколи. Я уже так боюсь, читаю в магазине по полчаса состав продукта, ведь мне уже страшно за здоровье сына, - говорит Ольга.

Сынишка питается строго только теми продуктами, которые советуют врачи. Фото: предоставила Ольга Соснова.

Молодая мама часто общается на форумах. Своей печальной историей, она поделилась с другими пользователями сети. По словам Ольги, ей уже написали пять человек с жалобами на питание. Родители поделились, что именно от этой смеси у детей началась диарея.

В Полевской больнице и компании «АСТРАМЕД – МС» журналистам «Комсомолки», к сожалению, рассказать ничего не смогли, так как информация составляет врачебную тайну. Однако, в сентябре Ольга Соснова получила ответ на свое обращение от страховой компании (имеется в распоряжении «КП» - прим. ред.). Эксперты пришли к выводу, что на приеме в стационаре инфекционного отделения было необоснованно отказано в госпитализации ребенка и не проведена консультация врача-хирурга.

- На амбулаторно – поликлиническом этапе по профилю «педиатрия» выявлено несоблюдение установленного порядка и условий оказания качественной, своевременной, бесплатной медицинской помощи: отсутствие качественного наблюдения и контроля за питанием ребенка в период новорожденности. Также, врачом кабинета неотложной помощи 19 июля 2021 года недооценена тяжесть состояния пациента, - говорится в ответе компании.