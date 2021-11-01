Никита Михалков обвинил УрФУ в получении денег от фонда, связанного с Ходорковским

О грантах российских вузов режиссер рассказал в эфире передачи Бесогон TV. Фото: Бесогон TV, youtube.com

В очередном выпуске программы «Бесогон ТВ» от 29 октября режиссер Никита Михалков заявил, что несколько российских государственных вузов получали гранты от «Оксфордского Российского фонда». В эфире программы режиссер связал его с организацией «Фонд Ходорковского»*, деятельность которой генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ.

- Это федеральные учебные заведения, разбросанные по всей стране, которые участвуют в программах этого фонда. 98% финансирования поступает от «Фонда Ходорковского»*, - заявил Никита Михалков.

По данным Никиты Михалкова, «Оксфордский Российский фонд» действует в России с 2006 года. В эфире передачи режиссер перечислил вузы России, которые получают гранты.

- Воронежский государственный университет – 193 тысячи долларов в год, - говорит Никита Михалков. – Дальневосточный федеральный университет – 298 тысяч долларов…

Цифры приводятся на период 2017-2018 года. В передаче «Бесогон ТВ» упоминается порядка десяти вузов. Среди них есть и Уральский федеральный университет.

- Уральский федеральный университет имени Бориса Николаевича Ельцина – 193 тысячи долларов, - говорит режиссер.

В вузе пока не прокомментировали информацию, озвученную Никитой Михалковым.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ.