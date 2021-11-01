Как не попасться на удочку мошенников?

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов. Фото: пресс-служба ВТБ

29 октября на радио «Комсомольская правда» в программе «Итоги недели» ведущий программы Евгений Енин и управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов обсудили рост телефонного мошенничества и дали советы, как не стать жертвами финансовых мошенников.

Случаев мошенничества все больше, процесс идет по нарастающей со страшной силой. По мнению Алексея Долгова мошенники пользуются недостаточным уровнем финансовой грамотности населения. Финансовая грамотность растет с каждым годом, но не достаточно. Люди все больше пользуются цифровыми технологиями, процессы переходят в онлайн, и это повышает финансовую грамотность. Возникает дополнительная возможность получать все больше информации. За последний год мы видим, что и сценарии поведения людей поменялись. Если раньше они приходили в свой банк, чтобы банк им что-то предложил, то сейчас клиенты делают выбор самостоятельно. Анализируют, сравнивают условия, ставки. Яркий пример, который мы сейчас видим – банковские карты. Если раньше клиент получал карту в рамках зарплатного проекта, как основную или дополнительную карту, то сейчас клиент самостоятельно выбирает необходимую карту. Пандемия показала, что клиенты стали больше пользоваться цифровыми картами.

По статистике, за последнее время порядка 25 000 свердловчан оформили себе цифровые карты, нажав кнопку в приложении, никуда дополнительно не обращаясь. Оформление цифровых карт выросло в 10 раз. Круг возможностей у клиентов банков стал шире и больше. Информация стала более доступной, более развернутой. Причем клиент сам может отказаться от каких-либо продуктов, которые банк им в свое время предлагал. Так же мы видим в рамках финансовой грамотности, что в переводах на банковскую карту, раньше требовалось заполнение различных данных: ФИО физического лица, телефон, номер карты. То сейчас по системе быстрых платежей происходит все гораздо быстрее. Фактически в считанные секунды по номеру телефона производится перевод. Так же и по поводу инвестиций, люди уже отошли от обычных вкладов и люди уже оформляют накопительные счета, формируют портфели. Это говорит об умении пользоваться сервисами. Но не говорит об уровне настороженности. И это притом, что активность мошенников не ослабевает. Буквально за 2021 год она выросла в 1,5 раза. 90% это базовая схема – в рамках социальной инженерии и фишинга, она не изменилась. Клиенты сами предоставляют о себе данные, сообщают коды, пароли. Это схема, когда клиенту банка звонят на сотовый телефон, представляются либо сотрудниками банка, либо службой безопасности и получают у клиента всю необходимую информацию, чтобы совершить мошенничество.

- Мы проводили небольшую статистику, опрос среди клиентов, как люди реагируют на эти звонки, когда массово звонят. Из 1 000 человек, которых мы опросили по стране, 45% сразу определяют, что это мошенники и прекращают общение. Пятая часть опрошенных сообщает в правоохранительные органы, передавая номер телефона, с которого звонили. Самое удивительное, четверть начинают троллить мошенников. В целом 67 % четко реагируют, что происходит звонок от мошенников и прекращают общение. Больше всего в такие схемы попадают молодые люди возраста 30-40 лет и среди них больше мужчин, чем женщин, - поделился данными Алексей Долгов.

Сообщив мошенникам все необходимые данные, клиент теряет деньги. И здесь банк уже не сможет помочь. Самое простое, что делают банки, и банк ВТБ в том числе – это информируют о том, что такое мошенничество может произойти. Информирование происходит непосредственно в личном кабинете клиента, при встрече с клиентами, когда они посещают офис. В дистанционных каналах банки тоже дают информацию, какие способы использования финансовых услуг более надежны, как правильно работать в личных кабинетах.

- В части дополнительной финансовой безопасности, которую банк будет предлагать в ближайшее время: ВТБ совершенствует свои внешние системы, защищая от всех внешних нападок. Будем предлагать новые сервисы, чтобы определять телефоны мошенников, сервисы по проверке веб-сайтов. Кроме этого банки сейчас вводят важную услугу, ВТБ в том числе, это страхование на случай мошенничества. Для пенсионеров эту услугу мы подключаем бесплатно, при переводе пенсии в наш банк. Для всех остальных, страхование доступно в рамках 600 тыс. рублей, в случае, если мошенничество произошло. Моя рекомендация: если у вас есть свой персональный менеджер, если есть в офисе сотрудник, который с вами работает, всегда можете перезвонить ему или прийти в офис, поговорить о тех вопросах, которые возникли. Но ни в коем случае не нужно реагировать, на незнакомых людей, которые вам позвонили, написали, или что-то вам сообщили, - рекомендует Алексей Долгов.