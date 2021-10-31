Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с «Химками» и закрепился на последнем месте в РПЛ

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» отчаянно борется за выживание в Российской Премьер-Лиге, подопечные Игоря Шалимова, занимающие последнее место в турнирной таблице, встретились на выезде с подмосковными «Химками», у которых дела тоже никак не складываются. А потому «шмелям» необходимо было во чтобы то ни стало взять в этой игре три очка, чтобы подняться на пару строчек выше.

С первых минут матча обе команды показали достаточно бодрую игру, показывая примерно одинаковую игру в разных компонентах: от ударов по воротам и точности пасов до процентов владения мячом, однако голов в первом тайме немногочисленные болельщики на трибунах так и не дождались.

Перед матчем главный тренер уральцев высказался о ситуации, в которой целая группа игроков не смогла выйти на поле.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

- Есть травмы, есть простуды. На днях сдавали тесты на ковид, у всех были отрицательные результаты. Один игрок ангиной заболел. Будем выходить из этой тяжелой ситуации, цитирует пресс-служба ФК «Урал» Игоря Шалимова.

Во втором тайме хозяева поля стали чаще прессинговать и бить по воротам соперника, несколько опасных моментов создали Денис Глушаков и Резиуан Мирзоев, однако это не помогло распечатать ворота голкипера «Урала».

После этой игры «шмели» заработали один бал и закрепились на последнем месте в турнирной таблице. В 13 играх в активе екатеринбуржцев всего 10 очков.