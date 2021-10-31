В Свердловской области зафиксировали очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19

190 случаев приходятся на уральскую столицу Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области очередной антирекорд по новым случаям заражения COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировали еще 711 случаев. Из них 190 зафиксировали в Екатеринбурге, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Алапаевска, Первоуральска, Красноуральска, Нижнего Тагила, Березовского, Верхней Пышмы, Волчанска, Верхотурья, Ревды, Режа и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 157 371 человек. Из них 141 973 уральцам удалось полностью вылечиться. За прошедшие сутки из больниц выписали 491 человека.

Сейчас состояние 1 035 пациентов оценивается как тяжелое, 611 из них лежат в палатах реанимации, а 485 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировали 31 случай смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 7 473 жителя Свердловской области.