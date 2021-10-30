В уральском поселке водитель автобуса переехал девочку, вылетевшую на дорогу на ледянке

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В уральском поселке Черемухово водитель рейсового автобуса переехал пятилетнюю девочку, которая каталась по заснеженной тропинке на ледянке и неожиданно вылетела на проезжую часть. Инцидент произошел днем 30 октября на улице Ленина, недалеко от дома № 32. Пострадавшую малышку увезли в местную больницу с переломами ног, а уже оттуда транспортировали в Краснотурьинск.

- Со слов мамы пострадавшей девочки, ее дочь гуляла в компании старших братьев восьми и шести лет на детской площадке. Почему дети катались в неположенном для игр и катания месте, пояснить не может, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Автоинспекторы установили, что за рулем автобуса был 57-летний мужчина, его стаж вождения составляет 16 лет, ранее его не привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Экспертиза показала, что в момент аварии он был трезв.

Водитель объяснил, что заметил детей на горке издалека, когда проезжал мимо тропинки, то почувствовал, что заднее колесо транспорта наехало на некое препятствие. Когда он вышел из салона, то увидел, что на дороге лежит девочка. Инспекторам ГИБДД предстоит установить точную причину аварии.