В Нижнем Тагиле легковушку намотало на столб: пассажирка погибла

Водителя с многочисленными травмами доставили в городскую больницу. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле в ночь с 29 на 30 октября произошла смертельная авария. Lada Granta вылетела с дороги, и ее буквально намотало на столб. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло около полуночи у дома №47 на улице Алтайская. За рулем легковушки был 36-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением и влетел в электроопору.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и влетел в электроопору. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

- 41-летняя женщина пассажир автомобиля Lada Granta получила травмы, не совместимые с жизнью, скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи, - рассказали в Госавтоинспекции.

Водителя с многочисленными травмами доставили в городскую больницу. Его стаж вождения составляет 17 лет. Мужчина 43 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости.

Мужчина 43 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

Кроме того, в 2019 году его лишали прав за вождение в пьяном виде. Сотрудники ГИБДД назначили экспертизу, чтобы выяснить, был ли он нетрезв в этот раз.

На место ДТП выезжали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы МУ МВД России «Нижнетагильское». Они становили личность водителя, осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.

На место ДТП выезжали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

Ранее, 22 октября 2021 года, в Екатеринбурге произошла похожая авария. Водитель Honda не справился с управлением, и иномарку буквально намотало на столб. ДТП случилось на улице Нескучная, напротив дома №3.

Госавтоинспекция предполагает, что водитель не обеспечился постоянный контроль за движением, допустил наезд на электроопору освещения. Его доставили в больницу с переломом основания черепа.

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