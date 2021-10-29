«Поставил QR-код на заставку»: как жители Екатеринбурга подготовились к нерабочей неделе и ограничениям

Екатеинбуржцы поделились мнением о "карантикулах". Фото: Никита Щукин

С 30 октября в Свердловской области вместе с нерабочей неделей, стартует проверка QR-кодов на входе в торговые центры, в фитнес-залы, в заведения общественного питания. Готовы ли жители Екатеринбурга к таким ограничениям? Об этом «КП» спросила у горожан.

Многие жители города подготовились к введению ограничений. Фото: Никита Щукин

QR-КОДЫ – ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Для многих «карантикулы» это дополнительная возможность остаться дома и провести время с семьей.

- Я отношусь к введению нерабочих дней хорошо, потому что надо какие-то ограничения вводить, раз с каждым днем растет заболеваемость. У меня есть QR-код, но его нет у родителей, хотя они уже задумываются поставить вакцину, потому что беспокоятся о своем здоровье. А на «карантирулах» мы с семьей планируем посидеть дома, заняться делами.

Фото: Никита Щукин

- Я заранее готовился к ограничениям, давно сделал себе прививку, поэтому без проблем путешествую и передвигаюсь, и пользуюсь всеми теми благами, которые может себе позволить человек с QR-кодом. Но нерабочую неделю я проведу с семьей, чтобы не препятствовать ликвидации вируса. Введение QR-кодов - это максимально правильное решение.

Делятся екатеринбуржцы и лайфхаком, как удобнее показывать QR-код.

- Я сидел и думал о том, что не хочу слишком запариваться, чтобы каждый раз заходить в «Госуслуги», и чтобы не тратить на это много времени, сделал себе обложку на телефон с QR-кодом, так же проще.

Другие считают, что ограничения должны быть серьезнее. Фото: Никита Щукин

ВСЕ РАВНО ВСЕ ВЫЙДУТ НА УЛИЦЫ

При этом многие уральцы все же оказались не готовы к таким ограничениям. Многие просто не успели сделать прививку до 30 октября.

- Когда я узнала о том, что введут ограничения, честно говоря, негативно к этому отнеслась. Сейчас такие очереди повсюду, чтобы в экстренном порядке поставить вакцину. Из-за этого мы теперь не смжем отметить юбилей мужа в ресторане.

Фото: Никита Щукин

- Думаете из-за введения QR-кодов народ в эти дни будет сидеть дома? Жестче меры надо принимать, чтобы всех вакцинировать! А в выходные все те люди, которые не работают все равно выйдут гулять. Никто не будет дома сидеть.

- То, что не будут пускать в кинотеатры и рестораны – это не самое страшное, как-нибудь переживем и без этого. Нов чем смысл закрывать на неделю культурно-досуговые места, когда все люди, например, так же продолжают ездить на автобусах?

Некоторые жители города не успели сделать прививки. Фото: Никита Щукин

«РАБОТАЕМ В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ»

Нашлись и те, на кого «карантикулы» никак не повлияли. Ведь некоторые люди не прекратят свою работу в эти дни.

- Я четыре дня я работаю, а выходные проведу дома с семьей. Вторую вакцину я уже поставила, а QR-код еще не успела получить. Но меня не огорчает, что я не смогу попасть в торговые центры, рестораны и фитнес-залы. Для меня сейчас это не особо актуально.

- Мы к нерабочей неделе готовы, занятия со студентами вести будем онлайн. Я уже успел ревакцинироваться, поэтому готов и к ограничениям с QR-кодами.

- У меня нет QR-кода, но я все еще не вижу в этом необходимости. Эта неделя никак не будет влиять на мою работу, так как я работаю на фрилансе. А ограничения, связанные с посещением каким-либо мест я переживу.

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