Как не попасть в «черный список» банков?

Круглый стол с «Комсомольской правдой», финансовыми экспертами и представителями банковского сектора Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 октября на круглом столе, организованном Комсомольской правдой, финансовые эксперты и представители банковского сектора обсудили, как изменилось финансовое состояние населения, и вырос ли спрос на кредитование у физически лиц и бизнеса.

«По итогам августа 2021 года банки нарастили кредитование экономики Свердловской области на 2,6% (год к году) почти до 1,8 трлн. руб. Потребительское кредитование выросло на 14%. При этом совокупная задолженность среди физических лиц в Свердловской области на 1 сентября составляет 713 млрд. руб. За год она выросла на 20%. Сильнее всего вырос сегмент ипотеки – на 26% в год, и составляет 346 млрд. руб.

По итогам III квартала 2021 года банки отметили увеличение спроса на новые кредиты во всех сегментах рынка» - дал общую оценку ситуации с кредитованием в регионе экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Горбунов.

К обсуждению присоединились директор дивизиона Средний Урал, банка УБРиР Михаил Прилепов, директор сети офисов Райффайзен банка в Екатеринбурге Ольга Маутер, независимый финансовый аналитик, эксперт в области экономики и финансов Виталий Калугин, директор Института финансов и права Уральского государственного экономического университета, доктор экономических наук, член-корреспондент Российской Академии Естествознания Марамыгин Максим Сергеевич.

Работаем, чтобы стать для клиентов банком ежедневных операций.

Директор дивизиона Средний Урал, банка УБРиР Михаил Прилепов подтвердил тенденцию роста кредитного портфеля.

Михаил Прилепов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам во II квартале 2021 года объём кредитов вырос на 41% по отношению к I кварталу. В 3 квартале значительного роста не наблюдалось. Но в целом, по сравнению с прошлым годом рост составил 25%.

Казалось бы, в непростой экономический период скоринг должен стать жестче, а выдача кредитов сокращаться. Но УБРиР подходит к заявкам заемщиков индивидуально.

«Плохая кредитная история не является клеймом на всю жизнь. Ситуации в жизни могут быть разные. Да, по нашей риск-модели заемщик с негативной кредитной историей может и не получить кредит сразу. Но клиент может получить кредитную карту с небольшим лимитом, по использованию которой мы сможем оценить его платежеспособность и ответственность. Постепенно кредитный лимит будет повышаться, а в дальнейшем возможна выдача крупного кредита и даже ипотеки», - делится опытом Михаил Прилепов.

Для действующих клиентов возможность получить кредит стала быстрее и проще. Доля дистанционного кредитования уже сейчас достигла 10%. Ожидаемый рост на ближайшее время 30-50%. Ведь получить онлайн-кредит можно практически за два клика.

УБРиР быстро откликается и на другие современные тренды. Например, мы запустили дебетовую карту MyLife, которая полностью бесплатна и при этом дает возможность получать 5% кэшбэка за услуги ЖКХ и 1% на все покупки. Мы видим, как активно ее используют наши клиенты. Значительные вложения в технологии и развитие мобильного банка позволяют УБРиР стать банком ежедневного использования и совершения всех необходимых транзакционных операций.

Ольга Маутер, директор сети офисов Райффайзенбанка в Екатеринбурге:

Ключевая ставка ЦБ продолжает расти, что будет дальше?

В прошедшую пятницу ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 75 б.п. до 7,5%, выше как консенсус-прогноза, так и ожиданий наших аналитиков. Основным аргументом ЦБ остаются перевешивающие проинфляционные риски. Инфляция и инфляционные ожидания находятся на повышенных уровнях, и, более того, согласно опубликованным ЦБ октябрьским результатам опроса «инФОМ», ожидаемая населением инфляция достигла 5-летнего максимума (13,6% г./г. против 12,3% г./г. в сентябре). В такой ситуации дополнительно подстегивается краткосрочное потребление – население стремится «купить, пока не подорожало», усиливает эффект и объявленная неделя нерабочих дней и новые пандемийные ограничения, что усиливает эффект, в том числе и от временных факторов, влияющих на ценовую динамику, что делает ее слабо предсказуемой.

Ольга Маутер. Фото: пресс-служба Райффайзенбанка

Наши аналитики считают, что на декабрьском заседании, скорее всего, ключевая ставка вновь будет повышена – инфляция вряд ли опустится сильно ниже текущих значений.

Как изменилось финансовое состояние населения, структура расходов?

Как показало наше исследование, более 40% жителей Екатеринбурга отмечают рост расходов в начала 2021 года. У большинства респондентов расходы выросли до 30%, однако у 9% опрошенных траты увеличились вдвое и больше. Основной причиной они назвали рост цен. Вторым по значимости фактором стал начатый ремонт, а третьим – рождение детей. Более половины респондентов отметили рост цен на основные товары и услуги на 10-30%. При этом 27% жителей Екатеринбурга полагают, что цены увеличились на уже 30-50%.

Виталий Калугин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный вклад в рост нагрузки на екатеринбуржцев внесли продукты питания, одежда, обувь, транспорт и медицина. Почти треть респондентов стали больше тратить на детей. Меньше всего на расходы влияли ипотека и аренда жилья, образование и покупки в ресторанах.

Каждый второй екатеринбуржец экономит на постоянной основе, а еще 27% начали делать это в 2021 году, показал наш опрос. Не экономят 20% респондентов, еще 2,6% перестали экономить в этом году.

Основная статья экономии – это развлечения и рестораны, в этом готовы себе отказать 65% опрошенных. Еще 52% экономят на отпуске и путешествиях, а 47% - на одежде и обуви. Почти столько же жителей Екатеринбурга стараются меньше тратить в салонах красоты и парикмахерских. При этом 31% респондентов экономит на продуктах, а 17% - на медицине.

Также екатеринбуржцы рассказали, как они смогли отказаться от экономии. Большинству для этого потребовалось привести в порядок свой бюджет и грамотно его распределить – так ответили 60% респондентов. 14% стали больше зарабатывать, 6% закончили ремонт, и только 2,6% сделали это после выплаты кредитов.

Максим Марамыгин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на это, подавляющее большинство опрошенных никак не защищают свои сбережения от инфляции. Только 10% распределили накопления по валютам, чтобы снизить риски, а инвестируют деньги 13% респондентов. Еще 26% открыли вклад или накопительный счет, а 8,5% вложились в недвижимость.