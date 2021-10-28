Свою победу она посвятила младшей сестре Ладе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певица лейбла Black Star Клава Кока (Клавдия Высокова) стала самой стильной певицей 2021 года. На церемонию награждения она пришла в элегантном черном платье с декольте и колготках в сеточку с принтом. Победу в этой номинации Высокова посвятила своей младшей сестре Ладе.

- Лада Высокова, посвящаю эту награду тебе, ведь мой стиль - это только ты и только благодаря тебе! Люблю тебя, сестричка, - написала певица в своем Instagram.

Напомним, что 22 октября Клава Кока зажгла на сцене КРК «Уралец» в Екатеринбурге. На своей родине певица была одним из главных хэдлайнеров «Уральской ночи музыки».

А в начале лета вся страна впервые увидела обнаженные фотографии певицы, когда она снялась для Playboy.

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