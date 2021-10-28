Градсовет Екатеринбурга отложил голосование по строительству 100-метровой гостиницы в центре города

Новое здание может появиться в границах улиц Малышева - 8 Марта - Вайнера - Радищева. Фото: архитектурный проект, «ПФ Востокпроект»

В администрации Екатеринбурга сегодня, 28 октября, в очередной раз собрался градостроительный совет. Тема на повестке была одна – проект 30-этажного административно-гостиничного комплекса «Радиус-2». Застройщики хотят возвести его практически в самом центре города позади «Дома контор». Это квадрат улиц Малышева – 8 Марта – Вайнера – Радищева.

- Говоря «курортным» языком, это большое крупное здание повышенной высотности, расположенное на второй линии квартала, застроенного в центре города, - отметил Евгений Трубецков, директор и главный архитектор «Проектной фирмы Востопроект», разработавшей проект. – Видимо, здание не имеет права быть излишне навящивым, заметным, выразительным, несмотря на свои размеры.

Новое здание в центре города будет административно-гостиничным комплексом. Фото: архитектурный проект, «ПФ Востокпроект»

Планируется, что в высоту оно будет достигать 100 метров. Причем проектом предусмотрено еще и два подземных уровня с паркингом. Номера в гостиничном комплексе будут одноместные, двухместные и трехместные.

Мнения по поводу проекта у участников градостроительного совета разделились. Так, у некоторых возник вопрос, справятся ли коммунальные сети с нагрузкой, если в квартале появится 30-этажное здание. Также члены градостроительного совета поинтересовались, как новое здание увеличит нагрузку на транспортные сети улиц Малышева, Радищева и 8 Марта.

- Здание увеличивает трафик на 48 автомобилей, - ответил Евгений Трубецков. – Критического перегруза от такого потока автомобилей не будет.

Проектом предусмотрен подземный паркинг. Фото: архитектурный проект, «ПФ Востокпроект»

Также члены градсовета напомнили, что на земельный участок, где планируется возведение высотки, распространяется действие защитных зон пяти объектов культурного наследия, в границах которых запрещается строительство, либо реконструкция зданий с увеличением габаритов. Правда, участники также отметили, что статус «защитная зона» носит временный характер и вскоре может исчезнуть.

Михаил Вяткин, который до 2014 года возглавлял Департамент архитектуры городской администрации, отметил, что в условиях соседства с историческими домами в центре города расходы на строительство инвесторам сможет окупить только высотный дом.

- Недавно был форум 100+. Говорили, что надо высокие здания строить. Где их строить? На периферии? В центре! - сказал Михаил Вяткин. - Но как сочетать историческую застройку и новую высотную? Я всегда привожу в пример Ванкувер, где по периметру квартала сохраняется старая застройка, а в центре новое здание. И сегодня это один из лучших городов в мире по комфортности.

В высоту здание будет достигать 30 этажей. Фото: архитектурный проект, «ПФ Востокпроект»

Говоря о транспортной доступности новой высотки, Михаил Вяткин предложил вспомнить об опыте Нью-Йорка, когда в офисы люди едут на общественном транспорте, оставляя машины на парковках вдалеке от центра.

В итоге участники градсовета предложили архитекторам доработать проект. Голосовать по нему сегодня они не стали.