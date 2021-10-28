Непривитых будут отстранять от работы или переводить на удаленку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области дополнили список профессий, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

К гражданам, которые должны быть обязательно привиты от коронавируса, добавились работники сферы энергетики, предоставления жилищно-коммунальных услуг, осуществляющие деятельность в области культуры и развлечений (цирк, дворцы, клубы и дома культуры), деятельности домов и баз отдыха. Соответствующее постановление подписал врио главного госсанврача Свердловской области.

Сотрудники перечисленных сфер деятельности должны поставить первый компонент прививки в срок до 1 декабря 2021 года, второй компонент - до 1 января 2022 года.

- Работодатели должны решить вопрос об отстранении от работы или переводе на дистанционный режим работы сотрудников, не имеющих ни одной прививки - с 15 декабря 2021 года, не имеющих законченного курса вакцинации - с 16 января 2022 года (рекомендации для работодателей), - рассказали в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

Постановление не распространяется на имеющих медотвод или переболевших в последние полгода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что работники в сфере образования, государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления должны привиться первым компонентом до 1 ноября, вторым - до 1 декабря 2021 года.

Сотрудники здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, работники многофункциональных центров, объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, аэропорта), общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек должны поставить первый компонент прививки в срок до 15 ноября, второй компонент – до 15 декабря 2021 года.

В случае если документы о вакцинации ими не будут предоставлены работодателю в срок, то для них также предусмотрено отстранение от работы или перевод на дистанционный режим.

Санврачи отмечают, что постановление не распространяется на граждан, имеющих медотвод или переболевших в последние полгода и имеющих медицинские документы, подтверждающие факт перенесенной коронавирусной инфекции.

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