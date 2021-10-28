Школьница училась в 10 классе. Фото: страница погибшей во «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле пара школьников поглумилась над самоубийством 15-летней школьницы, которая ушла из жизни 25 октября. Как ранее писала «Комсомольская правда», утром девочка пришла в школу с пивом. А после уроков покончила с собой. Тело обнаружили у дома на улице Металлургов. Тем же вечером знакомые погибшей пришли к месту трагедии, где записали видео. Запись появилась в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Циничность подростков не знала границ.

- Понюхай!

- Почему, они даже не смыли ее!

- Это у нее кровь из головы шла?

- Нет, *** из *****.

- Ну, а если месячные?

- Вон прямо на повязке кровь.

- Придурки какие-то.

- Я в шоке, это кровь вашей бывшей одноклассницы, которой больше нет в живых. Она просто дура и решила такое сделать.

В Следственном комитете воздерживаются от комментариев. Отметим, что 22 октября в Екатеринбурге совершила суицид 15-летняя девочка. Перед смертью она отправила сообщение матери с текстом «Мама, ты справишься сама». СК возбудил уголовное дело по статье 110.1 УК «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства».

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