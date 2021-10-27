Вадим Самойлов о критике ЛГБТ: «С каких пор нужно вытаскивать наружу то, чем ты занимаешься в постели»

Музыкант взбудоражил либеральное сообщество своим выступлением Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 октября основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов пришел на радио «Комсомольская правда» [92.3fm] и рассказал о своем отношении к скандалу во время выступления на «Ночи музыки» в Ельцин Центре, а также к ЛГБТ-сообществу, которое раскритиковал на концерте.

По словам музыканта, Ельцин Центр является общественным пространством, которое содержится, в том числе, и на деньги налогоплательщиков. Здесь следовало бы устраивать общественные дискуссии, где могли бы услышать друг друга. Однако это не касается, по словам основателя «Агаты Кристи», тех ребят, которые в ЕЦ «культурную политику выстраивают».

Напомним, что 22 октября во время выступления на площадке ЕЦ Вадим Самойлов раскритиковал либералов, сам Ельцин Центр и ЛГТБ-сообщество. В ответ в центре заявили, что не желают больше видеть музыканта на своей площадке.

- Я не гомофоб. Вообще, в шоу-бизнесе большое количество людей нетрадиционной ориентации. И я к ним нормально отношусь. Большая часть моих знакомых из ЛГБТ-сообщества живет нормальной, толерантной и спокойной жизнью. Они не вмешиваются в жизнь школьников. Речь о том, что гомосексуальное лобби достаточно агрессивно пытается внедряться в подростковую среду, - рассказывает Вадим Самойлов. - ЛГБТ-активисты своими агрессивными действиями, они даже за гранью уголовного кодекса находятся по части растления малолетних, их выходки формируют агрессивное отношение общества к ЛГБТ в целом. Вообще, с каких это пор стало нужно то, чем ты занимаешься в постели, вытаскивать наружу. Это просто неприлично.

Вадим Самойлов объяснил свою позицию на радио "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам рок-музыканта, ЕЦ давно стал точкой притяжения либеральной идеологии, и только ее, других точек зрения там нет. Именно поэтому Самойлов и решил озвучить свою точку зрения в общественном пространстве, именно на этой площадке.

ЛГБТ-ценности появились в России в начале 90-х годов, как ранняя форма проявления либерализма, говорит музыкант. Он уверен, что многие с ним согласны, и он выразил мнения многих граждан. Поэтому после концерта Вадим Самойлов получил множество слов поддержки.

- Вместе с либеральными ценностями к нам в страну вломились ЛГБТ-ценности, как ранняя форма проявления либерализма. Не в той части, что это некий гендерный выбор, а в той части, что агрессивная реклама и принуждение всего остального общества принять мнение меньшинства, как обязательное, - говорит основатель и один из лидеров «Агаты Кристи» на радио «КП». - О своих словах не жалею. Что думал, то и сказал. Благодарю за отклик каждого из тех, кто поддержал мою позицию.

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