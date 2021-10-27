В стационаре все койки заняты: как в уральской глубинке работают врачи «красной зоны»

Пациенты сейчас переносят коронавирус тяжелее, чем в прошлом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус уже давно вышел за пределы областного центра. В региональном Роспотребнадзоре накануне поделились статистикой - рост заболеваемости в 1,5 раза отмечается в 17 муниципальных образованиях Свердловской области. Ситуация в малых городах плачевная: больницы перегружены, специалистов не хватает. Как и в Екатеринбурге, пациенты не могут дозвониться до поликлиник, и вынуждены идти с ковидом в медучреждение сами. Медик «красной зоны» одной из больниц, находящихся на расстоянии 400 километров от уральской столицы рассказывает, с какими сложностями им приходится сталкиваться каждый день.

О НЕХВАТКЕ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

В медицину я пришла в 2013 году. Ранее, я была на должности терапевта отделения профилактики. Сейчас я фельдшер кабинета неотложной помощи. Работаю в «красной зоне» уже два года. Изначально эта зона была в городской поликлинике в одном крыле, но затем нас перевели в инфекционную. В ней два этажа и два отделения. Пациентов принимаем пять дней в неделю с 08:00 до 15:20. Но в последнее время приходится задерживаться и до 18:00. Пациентов очень много.

У нас работает три бригады. Одна бригада состоит из врача и медсестры. Первая бригада принимает пациентов, которые обратились в поликлинику, вторая выезжает на вызовы, а третья обзванивает тех, кто уже на больничном. Сейчас из шести человек персонала «красной зоны» осталось только четверо, остальные заболели ковидом.

Прием пациентов ведется в трех кабинетах. В первом врач и медсестра принимают больных, берут тесты. Во втором ведется обработка медицинских карт. В третьем кабинете ведут повторный забор мазков.

Прежде чем начнется прием пациентов, мы надеваем костюмы и все остальные средства индивидуальной защиты. Нас ими снабжают. В полном обмундировании мы сидим весь день. Но в последнее время бывают перебои с поставкой лекарств от ковида. Повторюсь, сейчас заболевает огромное количество народа. И на них просто не хватает лекарств. Мы ежедневно их заказываем.

О НЕВОЗМОЖНОСТИ ДОЗВОНИТЬСЯ ДО БОЛЬНИЦЫ

Честно говоря, до нас очень сложно дозвониться. В нашей поликлинике всего один номер и нет колл-центра, как в больших городах. Да и работает всего полторы бригады. Сейчас, мне приходится принимать пациентов, отвечать на звонки и обзванивать людей. А у меня сейчас на обзвоне 350 карт пациентов, которые сейчас на больничном!

При всем желании, обзвонить всех пациентов физически невозможно. А обзванивать их нам надо один раз в 2-3 дня. У нас нет столько телефонов и сотрудников, чтобы набрать всем. Кроме того, нам нужно прозванивать каждого пациента на 10-ый и на 15-ый день, если он не выздоровел. Это необходимо для того, чтобы продлить больничный, и скорректировать лечение в случае ухудшений.

Пациенты раздражены, от того что не могут дозвониться, что большие очереди. Некоторые грубят, обзываются, могут выругаться матом. Мы просто сохраняем спокойствие. Доктор на больных не обижается. У пациента болезнь, ему плохо. Человек покричит, выругается, выдохнет и пойдет себе...

О ТОМ, КАК ПРОХОДИТ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Мы же все привыкли лечить простуду самостоятельно. Идут в аптеку за лекарством. Им не легчает, но они откладывают визит к врачу. Бывает, что через неделю - полторы приходят.

Чаще всего приходят пенсионеры. У них болезнь протекает тяжело. Они привыкли лечиться тем, что дети им принесут или у соседей просят лекарства. Так и получается, что они заражают друг друга за это время. Люди болеют целыми семьями и даже домами. Замкнутый круг.

Болеют все – и привитые, и непривитые Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работающие и молодежь сразу обращаются в поликлинику, ведь многих просто не пустят на работу. Если люди заболели вечером, то они обращаются в стационар инфекционного отделения. Там их осматривает врач, назначает лечение и дает справку номерную. С этим документом утром пациент приходит к нам. Если у человека температура выше 38, то он обращается в скорую. За рабочий день в нашу «красную зону» приходит от 50 до 80 человек. Для сравнения этим летом приходило порядка 30 человек.

Тесты делаем всем. За вчерашний день мы отправили в лабораторию 112 мазков. В последний месяц происходит всплеск заболеваемости. Очень много подтвержденных случаев. Берем анализ у 30 человек, из них у 20 точно будет ковид.

Сейчас заболевание стало проходить тяжелее. У пациентов волнообразная температура от 35 до 38 и выше градусов. Сохраняется сухой кашель, слабость. В этом году у пациентов проявились кишечные расстройства. Все чаще обнаруживается поражение легких от 30% у людей разного возраста. У пожилых этот процент от 40% и выше. В прошлом году молодые люди от 18 лет болели бессимптомно, а теперь наоборот.

О МЕСТАХ В СТАЦИОНАРЕ

В инфекционном стационаре два этажа и все 40 койко-мест заняты. Если кого-то выписывают, то на его койку кладут нового пациента. На посту всегда дежурит медсестра. В случае необходимости, пациенты используют кислородные концентраторы. У нас в стационаре лежат пациенты со средней формой тяжести заболевания. Если болезнь протекает тяжело, то человека везут на скорой в города-спутники, в том числе и Екатеринбург.

О ПРИВИВКАХ ОТ КОВИДА

Болеют все – и привитые, и непривитые. Но по обращениям мы видим, что непривитые болеют сильнее. У вакцинированных заболевание проходит либо в легкой форме, либо в средне-тяжелой. Но до реанимации и тяжелых состояний они, как правило, не доходят.

О ЗАРПЛАТЕ

Не смотря на это, менять свою сферу деятельности мне бы не хотелось. Сейчас всем тяжело. А у нас отличный коллектив. Что касается зарплаты, то мы не получаем по 80-100 тысяч. Со всеми ковидными выплатами и региональными, и федеральными, у меня зарплата – 43 тысячи рублей. Но мне для жизни хватает.

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