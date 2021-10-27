Вадим Самойлов о конфликте с Ельцин Центром: "Что думаю, то и сказал"

Вадим Самойлов взбудоражил зрителей и руководство Ельцин Центра Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прошедшем 22 октября фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов раскритиковал Ельцин Центр, на площадке которого, собственно, и выступал, а также ЛГБТ-сообщество.

Высказывание рок-музыканта вызвало множество откликов, были среди них положительные, но большей частью, все-таки отрицательные.

27 октября Вадим Самойлов пришел в студию радио «Комсомольская правда» [92.3fm] на программу «Шеремет рулит» к Иннокентию Шеремету, чтобы рассказать о причинах своего поступка.

Предлагает посмотреть прямой эфир с музыкантом.

Смотреть видеосюжет Вадим Самойлов рассказывает о своем выступлении в Ельцин Центре

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