Водитель не увидел пешехода в темное время суток. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии на 28 километре трассы Тюмень – Екатеринбург. Утром 23 октября там был насмерть сбит житель поселка Верхнее Дуброво. По данным осведомленного источника, за рулем Toyota Avensis был 30-летний оперуполномоченный управления экономической безопасности регионального главка МВД. Предположительно, лейтенант полиции ехал на службу в Екатеринбург. Но не заметил вышедшего на проезжую часть мужчину.

У погибшего были признаки алкогольного опьянения, сам же полицейский был трезв.

- В результате ДТП от полученных травм 66-летний пешеход скончался на месте, - пояснили «КП»-Екатеринбург в отделении пропаганды свердловского управления ГИБДД.

Напомним, что Следственный отдел СК возбудил уголовное дело на лейтенанта полиции из Тюменской области Евгения Рогалева, который погубил друга в аварии. ДТП произошло вечером 6 августа в Камышлове. Рогалев, будучи за рулем «Лады Калина», совершил обгон в запрещенном месте и врезался в Hyundai Solaris. Его товарищ получил тяжкие травмы и скончался, не приходя в сознание.

ВАЖНО

Госавтоинспекция напоминает, что необходимо использовать светоотражающие элементы. Согласно пункту 4.1 Правил дорожного движения «При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств».

Нарушение пешеходом Правил дорожного движения - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей (статья 12.29 КоАП РФ).