Алена получила ожоги 30% тела. Фото: скриншот/ служба спасения Саратовской области

Екатеринбурженка Ксения Гридина опубликовала трогательное видео со своей трехлетней сводной сестрой Аленой, которая чудом выжила в страшной аварии в Саратовской области под Вольском 20 августа. В результате ДТП скончались родители малышки, бабушка и два старших брата. По данным Госавтоинспеции, «Лада Ларгус» семьи Пухачевых не уступил дорогу грузовику, а от удара машину вынесло на встречную фуру.

Алена получила ожоги 30% тела, но благодаря неравнодушным очевидцам ее вовремя извлекли из искорёженной легковушки.

Семья Пухачевых возвращалась домой в Екатеринбург. Фото: управления ГИБДД по Саратовской области

Теперь девочка живет с семьей сестры, Ксения стала ее опекуном.

- Алена проходит курс восстановления, в него входят магниты, электрофорез, ультразвук, лечебная физкультура и перевязки. Всего понемногу, - пояснила «КП» Ксения Гридина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СК завел уголовное дело по факту гибели семьи из Екатеринбурга под Саратовом (подробнее)