Оба уральских фигуранта дела о краже сахара на 66 миллионов рублей имеют криминальный опыт

Фото: архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два года назад в Екатеринбурге пропали 3,3 тысячи тонн сахарного песка. Его с кубанского завода «Свобода» поставили ООО «Гелиос» для реализации, но в сентябре 2019 года обнаружилось, что партия сахара, для перемещения которой необходимы 50 железнодорожных вагонов, пропала.

В ходе следствия установили, что сахар через Казахстан был вывезен в Китайскую Народную Республику. Схему организовали генеральный директор ООО «Гелиос» Юлия Глякина и её заместитель Игорь Катаев. Чтобы легализовать деньги, полученные незаконным путем, а речь идёт о 66 млн руб., они совершили ряд финансовых операций.

Кроме того, кубанские следователи выяснили, что преступление не обошлось и без содействия со стороны недобросовестных сотрудников завода. Бывший менеджер по продажам «Свободы» Александр Бирюков продавал сахар по заниженной цене, причём не только «Гелиос», но и другим компаниям, за что получал откаты. Более того, Бирюков считается конечным бенефициаром ООО «Гелиос». Фактически, за систематическим хищение сахара у кубанского завода стоит организованная преступная группировка.

В начале августа прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение против Глякиной и Катаева. Сообщники обвиняются в растрате, совершенной с использованием служебного положения (часть 4 статьи 160 УК РФ), отмывании денежных средств (пункт "б" части 3 статьи 174.1 УК РФ), пособничестве в растрате (часть 5 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК РФ).

За это время стало известно, что участие Юлии Глякиной в различного рода махинациях – дело не единичное. За время следствия фигурантка сумела взять несколько кредитов у физлиц через платформу «Город Денег», которые, разумеется, не вернула. Несколько кредиторов подали на неё в суд, два иска против уже одобрены судьёй Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга. Только по ним Глякина должна выплатить 2,2 млн рублей.

Между тем, в базе данных СПАРК-Интерфакс указано, что и её компания ООО «Гелиос» не слишком добросовестно выстраивает отношения с контрагентами. По крайней мере, прямо сейчас против «Гелоса» подано три иска в суд.

Богатой криминальной историей в преступной компании может похвастаться не только Юлия Глякина. Её уральский сообщник, Игорь Катаев известен тем, что в 2010 году заказал убийство своего начальника, «сахарного короля» Свердловской области Андрея Палфёрова. Жизнь Палферова Катаев сначала оценил в 200 тыс. рублей, но потом нашел готового совершить убийство знакомого всего за 50 тыс. рублей. Однако несостоявшийся киллер обо всем рассказал полиции, и в сентябре 2010 года Катаева задержали.

Провалившись в попытке убить бывшего патрона, Катаев не остановился в желании насолить ему. Будучи под следствием, он рассказал о множестве махинаций Палфёрова, в том числе и о том, как ему удалось присвоить 3 млрд рублей из 11 российских банков. В итоге Катаева осудили за покушение на убийство, а Палфёрова за организацию преступной группы, мошенничество в особо крупном размере и легализациию доходов, полученных преступным путём.

Однако «сахарному королю» не пришлось долго страдать в заключении, буквально через пару лет его выпустили по УДО. И несмотря на процедуру банкротства, которую ему пришлось пройти, чтобы не выплачивать 5,3 млрд руб. банку ВТБ, живёт он сейчас вполне комфортной жизнью. Телеграм-канал «ЯсУрала» выложил фотографию коттеджа Палфёрова.

Следствие по краже кубанского сахара не рассматривает вопрос о преемственности между «сахарным королём» Палфёровым и Глякиной. Однако участие Игоря Катаева в делах обоих сахарных дельцов Свердловской области вряд ли случайно. И наличие этого связующего звена, а также другие финансовые махинации Глякиной выглядят отягчающими деталями в то время, как сама она давит на жалость и снисхождение гуманного российского суда, при этом признавая факт махинации.